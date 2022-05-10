Araştırma: 25 bin taksi şoförü Uber kullanıyor

Uber, uygulamasını kullanan taksi sürücüleri arasında bir memnuniyet araştırması gerçekleştirdi. Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'de Uber taksi sürücülerinin yüzde 64'ü Uber kullanarak çok daha fazla kazandıklarına dikkat çekti. Araştırmaya katılan 3.219 taksi sürücüsünün yüzde 58.3'ü bir yıldan uzun süredir Uber'i kullandığını, yüzde 64.2'si ise günde 12 saat boyunca taksi kullandıklarını belirtti.

UBER UYGULAMASINI TERCİH ETMELERİNDEKİ EN ÖNEMLİ ÜÇ FAKTÖR

Uber uygulaması kullanmaktan ne kadar memnun oldukları sorulduğunda araştırmaya katılan taksi şoförlerinin yüzde 50.2'si tam puan verirken, çok iyi ve iyi diyenlerin toplam oranı yüzde 86.8 oldu.

Taksi şoförlerinin Uber uygulamasını tercih etmelerindeki en önemli üç faktör; yüzde 54.2 ile "daha çok iş yapabilme imkanı", yüzde 46.3 ile "uluslararası bir markanın güven duygusu" ve yüzde 43.0 ile "meslektaşlarının tavsiyesi" olarak belirlendi.

Taksicilerin yüzde 64.4'ü Uber ile çok daha fazla kazandıklarını belirtti. Araştırmanın sonuçlarına göre sürücülerin yüzde 71.2'si Uber'i daha uzun yolculuklar sebebiyle daha verimli bulduklarını söylerken, sokaktan rastgele bir yolcu almaktansa Uber üzerinden gelen yolcuları tercih ettiklerini belirtiyorlar. Araştırmaya katılan taksi şoförlerinin yüzde 68.3'ü Uber'in kendilerine verdiği desteği iyi ve çok iyi olarak tanımlarken yüzde 78.4'ü "yakıt, bakım ve benzeri konularda" daha fazla destek verilmesini istiyorlar.

ERİŞİM ENGELİ SONRASI TAKSİ ŞOFÖRLERİ YOĞUN İLGİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı rakamlara göre 2021 yılında yaklaşık 25 bin taksi şoförünün daha fazla kazanç elde etmek için Uber Taksi'yi kullandığını, söz konusu araştırma sonuçlarının da ulaşılan rakamları desteklediğini söyledi. Neyran Bahadırlı araştırmaya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada; "Türkiye'de Uber'e getirilen erişim engelinin geçtiğimiz sene kalkması ile Uber'in yasal statüsünü netleştirmesi ve Uber Taksi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de hizmete girmesiyle birlikte uygulama taksi sürücüleri tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Rakamlara göre 2021 yılında yaklaşık 25 bin taksi şoförü kazanç elde etmek için Uber Taksi'yi kullandı. 2019 yılına yani erişim engeli öncesine göre yüzde 120'lik bir büyümeye kaydettik. Ayrıca taksi sürücüleri ile gerçekleştirdiğimiz araştırma sonuçları da ulaştığımız rakamları destekliyor. Taksi şoförleri Uber uygulamasını kullanmaktan son derece mutlu olduklarını ve Uber sayesinde daha fazla kazandıklarını ifade ediyorlar. Her ne kadar Uber'in kendilerine verdiği destekten memnun olsalar da önemli bir kısmının yakıt, bakım gibi konularda daha fazla destek istediklerini gördük. Bu kapsamda Shell ile iş birliği yaparak Uber'i yoğun biçimde kullanan taksi şoförlerine akaryakıt desteği vermeye başladık. Uber olarak platformumuzu kullanan sürücüler ve yolcuları dinlemeye ve onların talepleri doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel