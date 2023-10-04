'Aras ve Çoruh Havzaları Kuraklık Yönetimi ve Su Tahsis Planı Projesi'nde sona gelindi

ARAS Havzası Havza Yönetim Heyeti ve Aras Çoruh Havzaları Kuraklık Yönetim Planı 2'nci ilerleme toplantısı Kars'ta yapıldı. DSİ Genel Müdürlüğü Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, Aras ve Çoruh Havzaları Kuraklık Yönetim Planı ve Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesinin 7 Ekim 2021 tarihinde başladığını ve 27 Ekim 2023'te tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

DSİ Kars 24'ncü Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan DSİ Kars 24'ncü Bölge Müdürü Serdar Kotan, şunları söyledi:

"İnsanoğlu için en vazgeçilmez unsur hepimizin malumu olduğu üzere hava ve sudur. Sadece ilimizi değil tüm dünyayı ilgilendiren problemlerden biri de suyun yönetilmesi, kullanılması, kirletilmemesi ve bir sonraki nesle temiz olarak bırakılması konusudur. Hayati bir konu olması hasebiyle tüm insanlığı ilgilendiren bir değer olmasıdır. Dünya üzerindeki su kaynaklarına genel olarak bakıldığında; evsel, tarımsal ve sanayi amacı ile güvenli kullanılabilecek su kaynakları dünyadaki toplam su kaynaklarının ancak yüzde 2,5 gibi küçük bir kısmıdır. Bununla birlikte, su kaynaklarının dünya üzerinde tüm insanlar ve ülkeler için dengeli dağılmadığı göz önünde bulundurulduğunda, su ve su kullanımının ülkelerin politikaları üzerinde etkileri kaçınılmazdır. Ülkemiz su kaynakları açısından; kişi başına düşen 1500 metreküp kullanılabilir su miktarı ile su kısıtı bulunan ülkeler kategorisinde bulunmaktadır. Bu nedenle, su kaynaklarının korunması, alternatif su kaynaklarının geliştirilmesi, ekolojik çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılması sürdürülebilir su politikalarının oluşturulması ve dolayısıyla sürdürebilir kalkınmanın bir girdisi olarak ülke gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Küresel ısınma, fiziksel ve tabii çevre, şehir hayatı kalkınma ve ekonomi, teknoloji, tarım ve gıda, temiz su ve sağlık olmak üzere hayatımızın her safhasını etkilemektedir. Geçmişte yaşanan tarımsal kuraklıklar, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile gelecekte daha yoğun tarımsal kuraklıklarla karşı karşıya kalınacağına işaret etmektedir. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı sonucunda, su kaynaklarımız yok olma riskiyle karşı karşıyadır."

25 NEHİR HAVZASINDAN 15'İ TAMAMLANDI

25 nehir havzasının 15'inin tamamlandığını 10 tanesinin ise çalışmalarının sürdüğünü ifade eden DSİ Genel Müdürlüğü Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan ise "Kuraklık Yönetim Planları ile muhtemel kuraklık riskleriyle karşılaşıldığında yaşanacak olan olumsuz etkilerin azaltılmasına ve kuraklık problemlerinin çözümüne yönelik olarak kuraklık öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirler belirlenerek, ülkemizin kuraklığa karşı direncinin arttırılması, ekonomik kayıpların azaltılması, halkın ve yerel yönetimlerin kuraklık hususunda bilinçlenmesi hedeflenmektedir" dedi.

Sürdürülebilir bir kuraklık yönetimi için, kuraklık analizleri, modelleme çalışmaları, sektörel etkilenebilirlik analizleri gibi birçok çalışmaya dayanarak tespit edilen kuraklık riskinin yönetimi için havza bazında yapılacak çoklu tedbirleri içeren çalışmaları bir plan ve program çerçevesinde entegre bir yaklaşımla ele alan kuraklık yönetim planlarının 2013 yılında hazırlanmaya başlandığını belirten Karaaslan, "Bu kapsamda 25 nehir havzası için kuraklık yönetim planlarının hazırlanması projelerinde Konya, Akarçay, Doğu Akdeniz, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Batı Akdeniz, Antalya, Burdur, Van Gölü, Fırat-Dicle, Seyhan, Ceyhan ve Asi, Gediz ve Büyük Menderes olmak üzere 15 Havzada çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan Meriç Ergene, Marmara, Sakarya, Susurluk, Yeşilırmak, Kızılırmak, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Aras ve Çoruh havzalarında çalışmalar devam etmektedir. Konya ve Akarçay ise güncelleştirme çalışmaları yapılmaktadır. Ülkemizde tüm havzalar için kuraklık yönetim planlarının 2023 yılına kadar hazırlanması hedeflenmektedir" diye konuştu.

'Aras ve Çoruh Havzaları Kuraklık Yönetim Planı ve Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi'nin 7 Ekim 2021 tarihinde başladığını ve 27 Ekim 2023 tarihinde tamamlanması hedeflendiğini kaydeden Karaaslan, "Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak şimdiye dek yürüttüğümüz çalışmalarda bütün kurum ve kuruluşlarımızdan büyük destek gördük. Çalışmaların başarıya ulaşmasında kurumlar arası işbirliğinin katkısı yadsınamaz. Bu proje de niteliği bakımından disiplinler arası çalışmayı zorunlu kılan bir projedir. Bu sebeple, sizlerin bilgi ve tecrübelerinden istifade etmek için üst seviyede desteğe ve iş birliğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Projenin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması için proje sürecinde kurumlar arası iş birliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Projenin ve bu toplantının hepimiz için verimli geçmesini ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KAYIP ORANIMIZ YÜZDE 57 CİVARINDA

Ülkedeki tüm bireylere suyun tasarruflu kullanımının önemini anlatmamız gerektiğine dikkat çeken Kars Valisi Ziya Polat da " Havzadaki tüm şehirlerimize, ülkedeki tüm bireylere suyun tasarruflu kullanımının önemini anlatmamız lazım. Belki anasınıflarından başlayarak çocuklarımıza vereceğimiz eğitimle az olan kaynaklarımızı en etkin, en verimli nasıl kullanabiliriz? Bunu evimizde de, sokakta da, tarlamızda da uygulamamız lazım " diye konuştu.

Toplantı daha sonra Aras ve Çoruh Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması İşi İlerleme Sunumlarının yapılmasıyla devam etti.