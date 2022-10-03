Aras Kuş Cenneti'nde halkalanan kuş sayısı 160 bini geçti

Dünyanın farklı kıtalarından gönüllü akademisyenleri de ağırlayan Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma Merkezi'nde, 16 yılda 160 binin üstünde kuş halkalandı.

Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile KuzeyDoğa Derneğince yürütülen halkalama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aras Kuş Cenneti'ndeki halkalama istasyonunda çalışan gönüllüler, 16 yıldır bölgedeki kuşlar üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen verileri dünya kuş biliminin hizmetine sunuyor.

İstasyonda bugüne kadar yapılan çalışmalarda halkalanan kuş sayısı 160 bini geçti. Ayrıca bölgeyi ziyaret edip farklı kıtalara göç eden önemli türlerden olan 100'ün üzerinde kuş, uydu vericisiyle takibe alındı.

Dünyanın farklı ülkelerinden gönüllülerin de katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda bugüne kadar 313 kuş tespit edildi.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Utah ve Koç üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, Aras Kuş Cenneti'nin kuşlar için birçok olanağı sunduğunu söyledi.

Burada yapılan çalışmalar sonucu birçok kuş türünün Türkiye listesine ilk kez girdiğini vurgulayan Şekercioğlu, "Aras Kuş Cenneti kesinlikle korunması gereken çok önemli bir bilimsel araştırma ve doğal yaşam alanıdır." dedi.

Çalışmaların, her sezon gönüllüler ve derneklerinin uzmanlarınca sürdürüldüğünü ifade eden Şekercioğlu, "Şimdiye kadar 160 binden fazla kuş halkalandı, 16 türden 100'den fazla kuşa uydu vericisi takıldı. Türkiye'de en çok kuş türüne ilk kez uydu vericisi takılan yer Aras Kuş Cenneti'dir. Burada uydu vericisi taktığımız kuş türlerinin 14'üne Türkiye'de ilk kez burada verici takıldı ve takibe başlandı. Çoğu da ülkemizin dışında başka bir yerde takip edilmiyor." diye konuştu.

"İstasyonda her saat başı ağlar kontrol ediliyor"

Aras Kuş Cenneti'nin küresel ve dünya kuş bilimi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Şekercioğlu, şunları söyledi:

"Sürekli başka ülkelerden kuş bilimciler ve gönüllüler zorlu koşullarda, aylarca gönüllü olarak geliyorlar. Şimdi gönüllü olarak Belarus'tan gelen halkacımız 36. ülke vatandaşı oldu. Buraya gelen gönüllü, istasyonda her saat başı ağları kontrol ediyor, halkalama çalışmalarından veri topluyor. Bu zorlu şartlarda arazide ekolojik ve ornitolojik bilim yapmayı birçok üniversite öğrencisi ilk kez Aras Kuş Cenneti'nde, Iğdır'da öğreniyor."