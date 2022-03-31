Aras Kuş Cenneti'nde geçen yıl sonbaharda 94 türden 7 bin kuş halkalandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Araştırma Merkezince geçen yıl sonbahar dönemindeki kuş halkalama sezonunda 94 türden 7 bin kuş halkalanarak rekor kırıldı.

KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün izni, Iğdır DKMP Müdürlüğü, Iğdır Üniversitesi ve UTAH Üniversitesinin desteğiyle çalışma yürütülen Aras Kuş Araştırma Merkezi, Türkiye'nin yanı sıra dünyadaki kuş bilimine de katkı sunuyor.

Kuşların göç yolları üzerinde yer alan Aras Vadisi'ndeki Aras Kuş Cenneti'ndeki gönüllü ekiplerce 2021 yılının ağustos ile kasım ayları arasında sürdürülen halkalama çalışmalarında 7 bin kuş ağlara takıldı.

Ekipler, söz konusu kuş cennetinde ağlara takılan 94 farklı türden kuşların tamamına merkeze ait halkaları takıp doğal ortamlarına geri bıraktı.

Yaklaşık 16 yıldır halkalama çalışması sürdürülen merkezde, geçen yıl sonbahardaki halkalama döneminde 7 bin kuşun halkalanmasıyla bugüne kadar en verimli halkalama sezonu geçirildi.

Geçen yıl sonbaharda halkalanan kuşların göç hareketleri, bu baharda kuş göçlerinin başlamasıyla izlenerek kuş bilimine katkı sunulacak.

Aras Kuş Araştırma Merkezi'nde çalışma yapan Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Ayşegül Çoban, AA muhabirine, sezonun oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Bu merkezde kuş bilimi açısından ciddi çalışmalara imza attıklarını belirten Çoban, "2021'in sonbahar sezonu olarak adlandırdığımız, ağustosun ilk haftasıyla kasımın son haftasına arasındaki dönemde yoğun ve verimli bir halkalama dönemi geçirdik." dedi.

Mevsim şartları uygun olunca kuş halkalamasında rekor kırıldı

Çalışmaların gönüllülük esasına göre, kış mevsimi dışındaki dönemlerde de yürütüldüğünü aktaran Çoban, "Aras'ta 2021 yılı sonbahar dönemi halkalama sezonunda halkacılarımız, ekibimiz ve gönüllülerimizle 94 türden 7 bin kuş halkaladık. Bizim için bir sezonda 7 bin kuş halkalamak rekor oldu. İklim de uygundu, sezonun sonuna kadar süreci değerlendirdik. Bu çalışmalarımız bizim için önemli olan geri dönüş verilerini artırdı." diye konuştu.

Aras'ta geçmiş yıllara göre daha fazla kuşun halkalanıp kayıt altına alınmasında olumlu mevsim şartlarının büyük rol oynadığını ifade eden Çoban, şunları söyledi:

"2021 yılı sonbahar döneminde halkalanan kuşların türlerinin sayısı önceki yıllarda halkalanan kuş türlerinin sayısına yakın ancak halkalanan birey sayısında önceki yıllara göre artış oldu. Rüzgar, kar yağışı ve yağmur gibi iklim şartları hayvanların hareketlerini, göç yollarını kullanma stratejileri açısından etkiliyor. Bu süreçte iklim şartları kuşlar açısından elverişli olduğu için daha fazla kuş halkaladık."

Aras Kuş Cenneti'nde 2021 yılında 1 Mart-20 Haziran arasındaki ilkbahar dönemi halkalama sezonunda 99 türden 5 bin 446 kuşun halkalandığı belirtildi. Aynı kuş cennetinde 14 Ağustos-8 Kasım 2020 tarihleri arasındaki sonbahar dönemi halkalama sezonunda ise 82 türden 5 bin 301 kuşun halkalandığı kaydedildi.