Aras Kuş Cenneti'nde 16 yılda 313 kuş türü kayıt altına alındı - Haberler

Iğdır'da 16 yıl önce kurulan ve şu ana kadar yapılan çalışmalarla 313 kuş türünün kayıt altına alındığı Aras Kuş Cenneti'nde 155 binden fazla kuş halkalandı.

Tuzluca ilçesi Yukarı Çıyrıklı köyünde 16 yıl önce hizmete giren Aras Kuş Araştırma Merkezi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında her geçen gün yeni veriler elde ediliyor.

Bu veriler, dünyada kuş üzerine çalışma yapan bilim insanlarına, araştırmacılara ve amatör doğa bilimcilerine kuş dağılımı hakkında gerçek zamanlı veriler sağlayan, çevrim içi veri tabanı olan eBird sistemine giriliyor.

Sadece Türkiye'de değil dünyada da kuş bilimi açısından önemli konuma sahip Aras Kuş Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmalarla her yıl en az 5-10 tür kuş tespit edilip kayıt altına alınıyor.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Koç ile ABD Utah üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, Iğdır Aras Kuş Cenneti'nin kuş türlerinin belirlenmesi açısından çok zengin olduğunu, verilerin her yıl artmaya devam ettiğini söyledi.

Aras Kuş Cenneti'nde çok ender kuş türlerini kaydetmeyi sürdürdüklerini belirten Şekercioğlu, "Bu alanda şimdiye kadar 313 kuş türü kaydettik, yani Türkiye'deki tüm kuş türlerinin neredeyse 3'te 2'si bu 10 kilometrekarelik Aras Nehri Kuş Cenneti'nde kaydedildi ve 155 binden fazla kuş halkaladık, birçok ender türü de bu şekilde tespit ettik." dedi.

Araştırma merkezinin birçok ilke de imza attığını ifade eden Şekercioğlu, "Burada Türkiye'de ilk kez kaydedilen 3 kuş türümüz var, en sonuncusu da daha 2 ay önce burada kaydettiğimiz karabaşlı çulha kuşu, bu öylesine ender bir türdür ki tüm dünyada 1 milyardan fazla kuş kaydı arasında eBird'de sadece 46 kaydı var. Bu da Türkiye'de kaydedilen yaklaşık 500 kuş türünden en az kaydı olan kuş türü yapıyor. Yani rakamsal olarak Türkiye'nin en ender kuş türü diyebiliriz." diye konuştu.

-"eBird'de Türkiye'de en fazla kuş listesi olan kuş cenneti"

Türlerin genellikle göç ve üreme dönemi ile kış aylarında görüldüğünü, bazılarının ise yıl boyunca görülebildiğini aktaran Şekercioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz burada sürekli, her yıl kuşları kayıt altına alıyoruz. Aras Nehri Kuş Cenneti yaklaşık 2 bin 400 kuş listesiyle eBird'de Türkiye'de en fazla kuş listesi olan kuş cenneti. 313 kuş türüyle eBird'de Türkiye'nin en çok kuş türü kaydedilmiş ikinci sıcak bölgesi Aras'tır. Denizi olmayan bir yer için bu muazzam bir başarı, muazzam bir zenginlik çünkü zaten deniz kıyısı olan noktalarda fazladan 50-60 kuş türü kaydediliyor, burada o imkan yok. Bu da buranın kuş türleri açısından ne kadar zengin olduğunu göstermiş oluyor."