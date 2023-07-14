Aras Kargo ve Türkiye Voleybol Federasyonu Riva'da Kıyı Temizliği Etkinliği Gerçekleştirdi

Aras Kargo, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ve resmi sponsoru olduğu Türkiye Voleybol Federasyonu'nun da desteğiyle kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Riva'da gerçekleştirilen etkinliğe Filenin Efeleri de katıldı. Bugüne kadar kıyılardan 4 tondan fazla atık topladıklarını söyleyen Aras Kargo'nun Genel Müdürü Utku Ayyarkın, bu etkinlikte ise 50 kilogramdan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade etti.

Aras Kargo'nun Yarına Taşıyoruz platformu, gönüllü çalışanlarından oluşan Doğa Dostu Araslar desteği ile 2016 yılından beri DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliği ile Türkiye'nin dört bir yanındaki kıyıları 'Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz' sloganıyla temizlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye Voleybol Federasyonu'nun da desteğiyle Riva'da kıyı temizliği yapıldı.

Etkinliğe Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ile genel müdür yardımcıları, Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürkan Şahin ile DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk katıldı. 'Filenin Efeleri' olarak uluslararası başarılara imza atan Voleybol Erkek Milli Takım oyuncularından Arda Bostan, Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer ve Kaan Gürbüz de kıyı temizliğine destek verdi. Etkinlikte 50 kilogramdan fazla atık toplandı.

Kargo sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladıklarını aktaran Aras Kargo'nun Genel Müdürü Utku Ayyarkın, dünyada her yıl denizlere karışan 6 milyon ton plastiğin doğal hayatı tehdit ettiğinin altını çizerek, gerçekleştirdikleri proje hakkında şunları söyledi:

'Aras Kargo'da, 'Yarına Taşıyoruz' platformu ve Doğa Dostu Araslar'ın desteği ile ülkemizin ormanlarını, denizlerini ve kaynaklarını korumak için uzun soluklu bir farkındalık projesi yürütüyoruz. Bu kapsamda değerli iş ortağımız TURMEPA'nın katkılarıyla 'Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz' diyerek son 7 yılda Türkiye'nin 17 farklı kıyısında, 4 tondan fazla atığın denizlere karışmasını önledik. Kıyılarımızı korumak, güzelleştirmek ve gelecek nesillere bu zenginliği aktarabilmek hem çevresel hem de ekonomik açıdan yerine getirilmesi gereken bir görev. Sporun birleştirici gücüne inanan bir marka olmanın yanı sıra, sürdürülebilirlik konusunda da çevreye katkı sunmanın temel ödevlerimizden olduğunu biliyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu ile iş birliğimiz kapsamında erkek milli voleybolcularımızın katılımı ile Riva'nın kıyılarını temizledik. Çevremiz ve kıyılarımız için çok değerli olan bu etkinliğe katkılarından dolayı TURMEPA'ya, Türkiye Voleybol Federasyonu yetkililerine ve sporcularımıza ve tabii ki uzun yıllardır bu çalışmaları gönüllü olarak ve azimle sürdüren Doğa Dostu Araslar'a teşekkür ediyorum."

Deniz Temiz/TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk ise etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Aras Kargo ile 2016 yılından bu yana süren iş birliğimizde çok güzel işlere imza attık. Farklı illerde, farklı kıyılarda yaptığımız etkinliklerle Doğa Dostu Araslar ile 4 tondan fazla atık topladık. İki yıl önce iş birliğimiz Aras Kargo'nun resmi kargo sponsorluğu ile daha da büyüdü. Milli sporcularımızla da Aras Kargo sayesinde 2 yıldır kıyılarda buluşuyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza örnek olacak nice iş birlikleriyle denizlerimizi ve doğamızı korumaya devam etmeyi diliyoruz. Daha mavi bir Türkiye için, daha yaşanabilir bir dünya için bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz" dedi.