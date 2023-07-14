Aras Kargo ve Türkiye Voleybol Federasyonu Riva'da Kıyı Temizliği Etkinliği Gerçekleştirdi

Aras Kargo, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun desteğiyle Riva'da kıyı temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe Filenin Efeleri de katıldı ve 50 kilogramdan fazla atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Aras Kargo, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ve resmi sponsoru olduğu Türkiye Voleybol Federasyonu'nun da desteğiyle kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Riva'da gerçekleştirilen etkinliğe Filenin Efeleri de katıldı. Bugüne kadar kıyılardan 4 tondan fazla atık topladıklarını söyleyen Aras Kargo'nun Genel Müdürü Utku Ayyarkın, bu etkinlikte ise 50 kilogramdan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade etti.