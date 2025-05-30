Aras Kargo, İzmir'de Kıyı Temizliği Etkinliği Düzenledi

Aras Kargo, İzmir'de Kıyı Temizliği Etkinliği Düzenledi
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Aras Kargo, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda İzmir İnciraltı sahilinde kıyı temizliği etkinliği düzenledi. Şirket çalışanları ve Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla 42 kilo atık topladı.

ARAS Kargo, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda her yıl çeşitli etkinliklerle kıyı temizliği gerçekleştiriyor. DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle İzmir İnciraltı sahilinde gerçekleştirilen kıyı temizliği etkinliğine şirket çalışanlarının yanı sıra Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı oyuncuları da katıldı.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle İzmir İnciraltı sahilinde düzenlenen kıyı temizliği etkinliğinde, Aras Kargo çalışanları, TURMEPA gönüllüleri ve Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Hazal Selin Uygur ile Merve Atlıer doğa için bir araya geldi. Aras Kargo yöneticilerinin de katılım gösterdiği etkinlikte, sahilden 42 kilo atık toplandı. Şirket, gerçekleştirdiği etkinlikle çevre kirliliğine dikkat çekmeyi ve toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Kıyı temizliği etkinliği sonrası toplanan atıklar arasında plastik şişe ve kapaklar, gıda ambalajları, sigara izmaritleri, pipetler ve metal içecek kutuları öne çıktı. Ayrıştırılan atıklar belediye ekiplerine teslim edildi ve veriler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Mavi sistemine aktarıldı.

'GELECEĞE TEMİZ BİR MİRAS BIRAKMAK GÖREVİMİZ'

Aras Kargo İzmir Bölge Müdürü Ödül Cıdam, Aras Kargo'nun sürdürülebilirlik alanındaki kararlı bakış açısının altını çizerek, "Aras Kargo olarak yalnızca kargoları değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorumlulukları da taşıdığımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Sektörümüzde ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayan marka olmanın sorumluluğuyla, doğaya olan borcumuzu somut adımlarla desteklemeye özen gösteriyoruz. Değerli iş ortağımız TURMEPA ile birlikte İzmir İnciraltı'nda gerçekleştirdiğimiz kıyı temizliği etkinliği de bu yaklaşımımızın anlamlı bir örneğini oluşturuyor. Geleceğe temiz bir miras bırakma hedefiyle, çalışanlarımız, sporcularımız ve yöneticilerimizle birlikte bu anlamlı adımı atmaktan büyük mutluluk duyduk " dedi.

Aras Kargo Kadın Voleybol Kulübü oyuncuları Merve Atlıer ve Hazal Selin Uygur, çevre bilincini kuvvetlendirmek ve sporun birleştirici gücünün önemine dikkat çekmek üzere etkinliğe destek verdiklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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