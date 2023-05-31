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Araplı beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Araplı beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Güncel Haberler

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, belde içi yol çalışmasının devam ettiğini söyledi. Yol çalışmasının tamamlanmasıyla vatandaşların tozlu ve çamurlu yollardan kurtulacağı belirtildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, belde içi yol çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yol çalışmasının tamamlanmasıyla vatandaşların tozlu ve çamurlu yollardan kurtulacağını belirtti.

Kış mevsimi gelmeden beldede altyapı çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Ertuğrul, "7 metre genişliğinde 4 kilometre uzunluğundaki belde içi yollarımızı sıcak asfaltla kapladık. Altyapı maliyetleri ile 12 milyonluk bir harcamaya yapıldı. Halkımızın bizlere olan desteği ile halkımıza verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getiriyoruz. Beldemiz genelinde ciddi sorun teşkil eden altyapıyı işlerini tamamlayıp sorunu çözeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

Adem Ertuğrul Yozgat Güncel Haberler

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