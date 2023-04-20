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Araplı beldesinde öğrenciler ücretsiz tıraş edildi

Araplı beldesinde öğrenciler ücretsiz tıraş edildi

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Sorgun Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerler, Araplı beldesindeki öğrencileri ücretsiz tıraş etti.

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerler, Araplı beldesindeki öğrencileri ücretsiz tıraş etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, Ramazan Bayramı öncesi Araplı beldesinde Halk Eğitim Merkezi desteğiyle öğrencilere ücretsiz saç tıraşı etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Öcal, Araplı İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte 35 erkek öğrencinin saç tıraşı yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Hisarcık Sorgun Güncel Haberler

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