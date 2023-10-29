Arap ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla tebrik mesajları

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman, Bahreyn ve Mısır'dan üst düzey yetkili ve kurumlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman, Bahreyn ve Mısır'dan üst düzey yetkili ve kurumlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ayrı ayrı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı yolladı.

Mesajlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle Türk halkı ve hükümetinin devam eden ilerleme ve refahtan dolayı tebrik edildiği belirtildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

BAE Başkan Yardımcısı Al Maktum ayrıca X sosyal medya platformundan Türkçe yayımladığı mesajda, " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü için Türk halkına tebriklerimizi sunuyor, gelecek yüzyılda daha büyük başarılar ve aydınlık gelecek diliyoruz. Türkiye ile güçlü tarihi ve kültürel bağları paylaşıyor, ülkemiz ve dünya için güvenli, sağlam ve zengin bir geleceği daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yollayarak, ülkenin daha fazla ilerleme ve kalkınması için iyi dileklerde bulundu.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre Sultan Heysem bin Tarık, Erdoğan'a tebrik mesajı yollayarak, Türkiye için daha fazla ilerleme ve kalkınma temennisinde bulundu.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre Kral Hamed bin İsa el-Halife, Erdoğan'a yolladığı mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak vesilesiyle kardeş Türkiye'ye en içten tebriklerimizi iletiyoruz. Mısır ile Türkiye arasındaki köklü tarihi ilişkileri, işbirliği ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi daima sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Katar da tebrik etmiş, ülkenin sembol binaları kırmızı beyaz renge bürünmüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderirken Dışişleri Bakanlığı da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımlamıştı.

Ayrıca başkent Doha'daki sembol yapılara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Türk bayrağı yansıtılmıştı.

Katar'ın sembol binalarından Al Jaber Kuleleri ve The View Hospital, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı beyaz renge bürünmüştü.

Türk bayraklarının üzerinde ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı", "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz" ifadeleri yer almıştı.