Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de gece yarısı şiddetli deprem
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın tarihi kararı, komşuyu sokaklara döktü
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Meydanlarda tek tek kontrol ediliyor! İstanbul'da başladı

Arap Ülkelerinden Trump'a Suriye Yaptırımlarının Kaldırılmasıyla İlgili Destek

Arap Ülkelerinden Trump'a Suriye Yaptırımlarının Kaldırılmasıyla İlgili Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Filistin, Yemen, Lübnan ve Libya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Bu adımın Suriye'de istikrar ve kalkınmaya katkı sağlayacağı vurgulandı.

Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Filistin, Yemen, Lübnan ve Libya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Trump'ın Suriye'ye yönelik açıklamaları memnuniyetle karşılanarak, Suudi Arabistan'ın çabalarından övgüyle söz edildi.

Açıklamada, bu adımın Suriye'de istikrar, refah ve kalkınmaya destek olacağı vurgulandı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya tebrik telgrafı gönderdi.

Kral Hamed, telgrafında, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını açıklaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şara'yı ve Suriye halkını tebrik etti.

Beklenen hamlenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çabalarına bir yanıt niteliğinde olduğunu dile getiren Kral Hamed, Trump'ın kararını, Suriye'ye modern tarihinin bu kritik aşamasında destek sağlama yönünde atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma niyetini duyurmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bunun, Suriye'nin yeniden inşası ve Suriye ile dünya arasında ekonomik işbirliğinin yeni ufuklar açması yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildiği açıklamada, yaptırımların kaldırılmasının Suriye halkının refah ve kalkınmasına olumlu yansıyacağı vurgulandı.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, bu karar, "Suriye'nin sağlığına ve istikrarına kavuşması ve bölgedeki lider rolüne geri dönmesi yolunda atılmış yeni bir adım" olarak değerlendirildi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Suriye'ye ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Kararın Lübnan ve bölge genelinde olumlu yansımaları olacağını kaydeden Selam, bu konudaki inisiyatifi ve çabaları için Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın açıklaması memnuniyetle karşılanarak, bu adım "önemli ve olumlu bir jest" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki çabaları takdirle karşılandı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın açıklamasının, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası çevreye yeniden entegrasyonu yönünde önemli bir değişimi yansıttığı belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracağına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak nitelendirmişti.

Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı olacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog

Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor

Davutoğlu, bir vekilini daha AK Parti'ye kaptırıyor
Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı şoke etti

Fenerbahçe'den aldığı futbolcu Acun'u şoke etti
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yoksul başkanı hayatını kaybetti
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.