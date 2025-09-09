Arap Ülkelerinden İsrail'in Katar'a Saldırısına Tepki

Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Cezayir, Mısır ve Lübnan İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar'ın güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini baltalayacak her türlü eylemi reddettiklerini belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Kral 2. Abdullah, Katar'ın başkentine düzenlenen İsrail'in "korkakça" saldırısını kınadı ve uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

Kral 2. Abdullah, Ürdün'ün Katar ile dayanışma içinde olduğunu teyit etti ve bu ihlallere karşı uluslararası desteğin harekete geçirilmesi çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de uluslararası topluma " İsrail'i durdurma ve saldırganlığını dizginleme" çağrısı yaptı.

Safedi, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Kardeş Katar devletine yönelik korkakça İsrail saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Katar'ı hedef almasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirten Safedi, bunun Katar halkı ve ülkede yaşayanların güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit teşkil ettiğini vurguladı.

Bunun "bölgenin istikrarını baltalayan İsrail'in vahşi saldırganlığının bir uzantısı" olduğunu kaydeden Safedi, "Güvenliğimiz birdir. Katar'daki kardeşlerimizin yanındayız ve bu saldırıya karşı atacakları her türlü adımı, güvenliklerini, istikrarlarını ve egemenliklerini korumaya yönelik çabalarını koşulsuz destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in saldırısını kınadı ve Katar'ın kendi güvenliğini ve egemenliğini korumak için alacağı tüm önlemleri desteklediklerini vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformunda yapılan yazılı açıklamada, "Katar'ın egemenliğini hedef alan İsrail saldırısını en sert şekilde kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Katar'a tam destek vurgusu yapılırken, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarının ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunuldu.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İsrail'in saldırısını en sert şekilde kınayarak bunun uluslararası hukuku ve Katar'ın egemenliğini ihlal ettiğini vurguladı.

BAE'nin Katar ile tam dayanışma içinde olduğunu belirten Al Nahyan, uluslararası toplumu İsrail'in saldırganlığını durdurmaya çağırdı.

Fas

Fas, İsrail'in Doha'da Hamas müzakere heyetine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınayarak, Katar'ın egemenliğinin ihlalini güçlü şekilde reddetti.

Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Faslılar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas Krallığı'nın, kardeş Katar'ın güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve vatandaşlarıyla sakinlerinin huzurunu hedef alan her türlü girişime karşı tam dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, ülkenin güvenliğini tehdit eden tüm girişimlerin reddedildiği ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef almasının dünyaya "işgalin barışa yönelmediğini ve pervasızlığı ile kibrinde bir sınır tanımadığını" kanıtladığı ifade edildi.

Mısır

Mısır Cumhurbaşkanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadı.

Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırısı, tıpkı bölgedeki tüm halklar gibi Katar'daki masum sivillerin de hayatını hiçe saymaktır." ifadesini kullandı.

Irak ve Suriye de İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınamıştı.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail basını, Halil el-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak ise Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.