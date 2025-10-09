Arap Ülkelerinden Gazze Ateşkes Anlaşmasına Destek

Arap ülkeleri, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılarken, anlaşmanın kalıcı barışı tesis etmesi temennisinde bulundu.

Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Huleyfi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın ilk aşamasının sürdürülebilir sükunetin sağlanması ve Gazze'deki insani sorunların ele alınması için atılmış bir adım olduğunu belirtti.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığına dair açıklaması memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, Katar, Mısır ve Türkiye'nin bu anlaşmaya varılmasında gösterdikleri çaba da taktir edildi.

Tüm tarafların anlaşmanın maddelerine uyması ve iki devletli çözüme götürecek siyasi sürecin yeniden başlaması için ciddi bir şekilde çalışmasının önemine işaret edildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının açıklamasında anlaşma memnuniyetle karşılandı ve acil, güvenli ve sürdürülebilir insani yardım sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası çabaların desteklendiği kaydedildi.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması üzerinde varılan mutabakat memnuniyetle karşılandı.

Anlaşmanın, savaşın sona ermesine, karşılıklı esir takasına ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve Filistin halkının meşru haklarını güvence altına alan, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunan adil ve kapsamlı siyasi çözümün önünü açmayı amaçlayan bölgesel ve uluslararası çabaların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn yaptığı yazılı açıklamada, Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmanın, kalıcı ateşkes ve Filistin halkının acılarının sona ermesi yolunda atılmış ilk adım olması temennisinde bulundu.

Avn, bölgede, Filistin halkının meşru haklarını garanti altına alacak olan kapsamlı ve adil barışın tesis edilmesi için uluslararası ve bölgesel çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaşın sonlanması, sivillerin acılarının hafifletilmesi, istikrarın sağlanması, Filistin halkının haklarının uluslararası kararlar doğrultusunda güvence altına alınması ve başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurma özlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen tüm çabaların desteklendiği vurgulandı.