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Arap ülkelerinde yağış ve toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyorMısır, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 limanı geçici olarak kapattı

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Arap ülkelerinde yağış ve toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyorMısır, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 limanı geçici olarak kapattı

Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt ve Lübnan'da aşırı yağış, rüzgar ve toz fırtınası ulaşım, sağlık ve enerji sorunlarına yol açıyor.

Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt ve Lübnan'da aşırı yağış, rüzgar ve toz fırtınası ulaşım, sağlık ve enerji sorunlarına yol açıyor.

Mısır Yerel Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki El-Burullus, doğusundaki El-Ariş ve Es-Suhne limanlarının "rüzgar hızındaki artış ve dalgaların yükselmesi nedeniyle kapatıldığı" bildirildi.

Ülkenin sahil kesiminde aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle kötü hava koşullarının etkili olduğu belirtilen açıklamada, enerji iletim hatlarının hasar görmesi ve elektrik çarpması sonucu birçok çiftlik hayvanının telef olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yerel makamlara acil duruma karşı hazırlıklı olunması yönünde talimat verildiği kaydedildi.

Toz fırtınası tehlikesi uyarısı

Ürdün, BAE, Katar ve Kuveyt'te ise aşırı rüzgarın yol açtığı toz fırtınası tehlikesi uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamalarda, toz fırtınasının görüş açısının kapanmasına ve solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği ifade edildi.

Lübnan'da "Farah" fırtınası bekleniyor

Lübnan Meteoroloji Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Farah" adı verilen fırtınanın hafta sonuna kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Rüzgarın yanı sıra sahil kesiminde sağanağa ve yüksek bölgelerde kar yağışına neden olacağı belirtilen fırtınanın yarından itibaren etkisinin hafiflemesinin beklendiği kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Lübnan Ürdün Mısır Güncel Haberler

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