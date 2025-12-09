Arap ülkelerini etkileyen olumsuz hava koşulları Irak'ta can aldı

Arap ülkeleri, salı ve çarşamba günleri ani sel, dolu, sis ve istikrarsız hava koşullarına ilişkin peş peşe yapılan uyarılarla karşı karşıya kalırken, Irak'ta yaşanan sel felaketinde can kayıpları bildirildi.

Gazze'deki Filistin Hükümeti ise, önümüzdeki 72 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki yüz binlerce yerinden edilmiş aileyi tehdit edecek sert bir kutup havası konusunda uyarıda bulundu.

Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Mısır, Suriye, Lübnan ve Filistin'de şiddetli hava uyarıları yapıldı.

Irak

Irak resmi haber ajansı INA'nın, Sivil Savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye vilayetinin Çemçemal ilçesinde meydana gelen sel ve ani su baskınlarında iki kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, yaşamını yitirenlerin 70 yaşındaki bir erkek ile 24 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi.

Sel baskınlarının Süleymaniye'nin çeşitli bölgeleri ile Kerkük'te de etkili olduğu, trafik aksaklıklarına ve bazı evlerde su baskınlarına yol açtığı ifade edildi.

Sivil savunma ekipleri, Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesinde sel sularında mahsur kalan iki kişiyi kurtardı.

Irak Meteoroloji Kurumu, Çarşamba günü hava koşullarında geçici bir iyileşme öngörürken, Perşembe ve Cuma günleri yağışların yeniden başlamasının beklendiğini açıkladı.

Filistin

Filistin Sivil Savunması, yaptığı yazılı açıklamayla, yarın öğleden sonra başlayıp üç gün sürmesi beklenen şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar içeren alçak basınç sistemine karşı vatandaşları uyardı. Sivil Savunma, her türlü acil duruma müdahale için hazır olduğunu belirterek acil durum hatlarının aranmasını istedi.

Gazze hükümeti ise, önümüzdeki 72 saatte bölgeye ulaşması beklenen kutup fırtınasının, yüz binlerce yerinden edilmiş aile için büyük bir tehdit oluşturduğunu bildirdi ve uluslararası toplumu insani felaketin büyümesini engellemek için acil müdahaleye çağırdı.

Hükümet Medya Ofisi, Çarşamba'dan Cuma akşamına kadar etkili olması beklenen fırtınanın ciddi riskler taşıdığını, çadırların sular altında kalabileceğini ve gayriresmi yerleşimlerde yoğun su baskınlarının yaşanabileceğini vurguladı.

Açıklamada, yaşanan insani krizin "İsrail'in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren yıkım savaşının bir sonucu olarak daha da derinleştiği" ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, İsrail saldırıları sırasında ağır hasar gören altyapının ardından Gazze'nin en temel barınma ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 300 bin çadır ve prefabrik konuta ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşasının maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Suudi Arabistan

Ulusal Meteoroloji Merkezi, sosyal medya hesabından, Mekke, Medine, Kuzey Sınır Bölgesi ve Doğu Eyaleti için şiddetli yağış, ani sel ve dolu içeren kırmızı ve turuncu kodlu uyarılar yayımladı.

Sivil Savunma da vatandaşları vadilerden ve su birikintilerinden uzak durmaya çağırarak ülke genelindeki olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

Kuveyt

Kuveyt Meteoroloji Dairesi de yaptığı uyarıda bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak, sis ve görüş mesafesinde azalma beklendiğini duyurdu.

İstikrarsız hava koşullarının yarına kadar sürmesi öngörülüyor.

Katar

Katar Meteoroloji Dairesi, yaptığı açıklamada bazı bölgelerde sis oluşumu ve kuvvetli rüzgar beklendiğine dikkati çekti.

Mısır

Mısır Meteoroloji Kurumu, yaptığı açıklamada ülkenin kuzeybatı kıyıları ve Aşağı Mısır'ın kuzey bölgelerinde alçak ve orta yoğunlukta bulutlanmanın devam ettiğini, yer yer farklı şiddette yağış görüleceğini bildirdi.

Suriye

Suriye Meteoroloji Dairesi de, ülkenin bugün ve yarın istikrarsız hava koşullarına neden olan bir alçak basınç sisteminin etkisine gireceğini, sistemin Perşembe sabahı derinleşerek tüm bölgeleri etkilemesinin beklendiğini duyurdu.

Lübnan

Lübnan Meteoroloji Dairesi, yaptığı açıklamada, havanın genel olarak bulutlu, dağlık bölgelerde sisli, ülkenin güneyi ve kuzeydoğusunda yer yer şiddetli yağışlı olacağını belirtti. 2.000 metre üzerindeki kesimlerde gök gürültüsü, şimşek ve hafif kar yağışı olabileceği aktarıldı.

Resmi haber ajansı NNA'ya göre, kuvvetli rüzgarların etkisini sürdürmesi ve Çarşamba günü de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.