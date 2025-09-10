Arap Ülkeleri ve Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsrail'e Tepki

Kuveyt, Umman, Bahreyn, Filistin, Yemen ve Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'in İsrail güçlerinin Katar'a yönelik "vahşi" saldırısını sert bir dille kınadığı ve reddettiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konusunda sorumluluk üstlenmesi ve İsrail'in bölge ülkelerine yönelik sistematik saldırılarının durdurulması için ciddi ve etkili adımlar atması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın ülkenin güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini korumak ve vatandaşlarının ve sakinlerinin güvenliğini sağlamak için aldığı tedbirlerin Kuveyt tarafından tam desteklendiği vurgulandı.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Umman'ın Katar yönetimi, hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Katar topraklarına yönelik "vahşi" saldırısının güçlü bir şekilde kınandığı ve reddedildiği ifade edildi.

Umman'ın, Katar'ın bu saldırıya karşı aldığı tüm önlemleri desteklediği dile getirilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'i caydırmaları ve bölgedeki güvenlik ve barış kurallarını ihlal etmesini engellemeleri çağrısı yapıldı.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in saldırısı kınanarak, saldırının Katar'ın ulusal egemenliğine ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Katar'ın güvenliğini, egemenliğini ve vatandaşları ile sakinlerinin emniyetini korumak için attığı tüm adımlarda Katar ile tam dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, bölgesel barış ve güvenliğin korunması için sükunet ve gerginliğin azaltılması çağrısında bulunuldu.

Filistin

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Katar'a yönelik "vahşi" saldırısının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir tırmanış olduğunu söyledi.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısı en sert şekilde kınanarak, bu saldırının Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu ve Filistin halkına karşı savaşı durdurmaya yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları baltaladığı vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplum ve özellikle BM Güvenlik Konseyi'ne, bu ihlaller konusunda sorumluluk alması ve faillerden hesap sorması çağrısı yapıldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan açıklamada ise Katar'a yönelik saldırı kınanarak, Doha ile dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Katar'ın onurlu duruşu ve savunmasız Filistin halkına yönelik katliam ve soykırımın durdurulması için diyalog ve müzakere çabalarına ev sahipliği yapmasından övgüyle söz edildi.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 mensubu ile Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.