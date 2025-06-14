Arap Ülkeleri, İran ve Komşu Ülkelerdeki Vatandaşlarını Uyardı

Arap ülkeleri, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle İran ve diğer bölge ülkelerindeki vatandaşlarından acil durumlarda büyükelçilik ve konsolosluklarla irtibata geçmelerini ve gerilim bölgelerini terk etmelerini istedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Irak ve Kuveyt'ten konuya ilişkin açıklamalar yapıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak, Ürdün, Irak, Lübnan, Suriye, İran ve İsrail'deki vatandaşlardan, "twajudi" (bulunulan konumu gösterir) uygulamasına kayıt olmaları ve olağanüstü durumlarda dışişleri bakanlığıyla irtibata geçmeleri talep edildi.

Umman Dışişleri Bakanlığı ise İran'daki tüm vatandaşlarını, Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle doğrudan iletişime geçmeye çağırdı.

Açıklamada, gerektiğinde ulaşım sağlanması için vatandaşlardan bilgilerini her coğrafi bölge için belirlenen numaralara göndermeleri istendi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, gerilim yaşanan ülkelerdeki vatandaşlarını bu ülkeleri terk etmeye, seyahat etmek isteyenleri de seyahatlerini ertelemeye çağırdı.

Tahran'daki Irak Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise İran'daki büyükelçilik ve konsolosluklarda Iraklılara destek sağlamak için acil durum numaraları belirlendiği duyuruldu.

Belirlenen numaralarla Irak vatandaşlarıyla doğrudan iletişimin sağlanması ve acil durumlarda gerekli desteğin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da gerginlik yaşanan bölgelerdeki vatandaşlarını bu bölgeleri terk etmeye çağırdı.