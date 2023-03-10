Arap ülkeleri İran ile Suudi Arabistan'ın yeniden diplomatik ilişki kurmasından memnun

Arap ülkeleri, İran ile Suudi Arabistan'ın 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Arap ülkeleri, İran ile Suudi Arabistan'ın 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Irak Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki ülke arasında varılan anlaşmanın, diplomatik ilişkilerde yeni bir sayfa açtığı ifade edildi.

Irak hükümetinin, taraflar arasındaki görüşmelere ev sahipliği yaparak yürüttüğü arabuluculuğun iki taraf arasındaki ilişkilerin olgunlaştığını gösteren bir anlaşmayla sonuçlandığına işaret edilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın, bölgesel işbirliğine ivme kazandıracağı kaydedildi.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığı da, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması ve büyükelçiliklerin azami 2 ay içinde açılmasına dair İran, Suudi Arabistan ve Çin'in yaptığı ortak üçlü açıklamayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu adımın, bölgede güvenlik ve istikrarın temellerinin sağlamlaştırılması ve tüm dünyaya menfaat getirecek yapıcı ve olumlu işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması temenni edildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan'ı telefonla arayarak, diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması, büyükelçiliklerin açılması, güvenlik işbirliği anlaşması ve ekonomi, ticaret, yatırım, teknoloji, bilim, kültür, spor ve gençlik alanlarındaki işbirliği anlaşmasının etkinleştirilmesi konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, atılan bu adımın, bölgede güvenlik ve istikrarı pekiştirme ve devletlerin egemenliğini korumaya katkıda bulunmasının ümit edildiği kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, söz konusu anlaşmanın, bölgesel anlaşmazlıkların diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesi, uluslararası ilişkilerin karşılıklı saygı, diğer ülkelerin içişlerine karışmama ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde bina edilmesi konusunda olumlu bir adım olacağı kaydedildi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş da Tahran-Riyad yakınlaşmasını memnuniyetle karşılayarak, bölge ülkeleri arasında olumlu iletişim ve diyaloğun önemine inandığını belirtti.

Lübnan

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasından memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, bu adımın gelecek dönemde bölgesel ilişkilerde olumlu bir iz bırakacağı kaydedildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Tahran-Riyad arasındaki bu adımın, bölgede gerginliğin hafifletilmesine, Arap milli güvenliğine ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlamasının umulduğunu belirtti.

Filistin

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise anlaşmanın bölge ülkeleri arasında istikrar, güven ve işbirliğini sağlayacağı, çözüm bekleyen krizleri sona erdireceği ve krizlere askeri yollardan çözüm arayan bazı ülkelerin bu çabalarını sonuçsuz bırakacağı ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Tahran-Riyad arasında Çin'in arabuluculuğunda ilişkilerin yeniden başlamasından memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, bu adımın, iki ülke ve iki kardeş halk arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendireceği vurgulandı.

İran devlet televizyonu, Tahran-Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkililerinin anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

?- İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.