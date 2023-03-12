Arap ülkeleri, İran ile Suudi Arabistan'ın yeniden diplomatik ilişki kurmasını memnuniyetle karşıladı

Arap Birliği, Libya, Tunus, Kuveyt, Yemen'de Husiler ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), Filistin'de Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İran ile Suudi Arabistan'ın 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmasını...

Arap Birliği, Libya, Tunus, Kuveyt, Yemen'de Husiler ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), Filistin'de Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İran ile Suudi Arabistan'ın 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve İran arasındaki anlaşmanın bölge istikrarına katkı sağlayacak ikili ilişkilerde olumlu yeni aşamaya işaret eden bir adım olduğunu belirtti.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın iki ülkenin ve bölgenin yararına hizmet ettiği, Orta Doğu ve Körfez'de gerginliğin çıtasını düşürecek Arap-İran diyaloğunun başlatılmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, memnuniyetle karşılanan anlaşmanın bölgenin istikrarına katkı sağlamasının temenni edildiği aktarıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da anlaşmaya destek vererek, bölgenin güvenlik ve istikrar temellerini güçlendirmesini temenni etti.

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi'nden yapılan açıklamada anlaşmanın doğru yolda atılmış büyük ve önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, anlaşmadan memnuniyet duyulduğunu, bunun bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlama, Arap-İslam anlayışını güçlendirme yolunda önemli bir adım olduğunu kaydetti.

BAE destekli GGK'den yapılan yazılı açıklamada, anlaşmadan memnuniyet duyularak, bölgede ve tüm dünyada güvenlik ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlamasının temenni edildiği aktarıldı.

İran destekli Husilerin Siyasi Büro Üyesi Abdulvahhab el-Mahbeşi, yaptığı açıklamada olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiği anlaşmanın Yemen dosyasına da yansımaları olacağını ifade etti.

Yedi yıl sonra diplomatik ilişkiler yeniden başlıyor

İran ile Suudi Arabistan, 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İki ülke arasında varılan anlaşma, dün İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamayla duyurulmuştu.

Açıklamada, İran ve Suudi Arabistan'ın iki ay içinde diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılarak büyükelçilikler ve temsilciliklerin karşılıklı olarak açılmasında anlaştıkları belirtilmişti.

İki ülke dışişleri bakanlarının da sürecin yürütülmesi ve ayrıntıların netleştirilmesi için yakın zamanda bir araya geleceği aktarılmıştı.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

İran devlet televizyonu, Tahran-Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkililerinin anlaşmaya vardığını açıklamıştı.