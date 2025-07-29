Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gazze İçin Bir Araya Geldi

Mısır, Katar, Ürdün ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları soykırım ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri, ateşkes çabalarını ve bölgenin yeniden inşası kapsamında Arap planının uygulanması adımlarını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletlerde (BM) Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans katılmak üzere New York'ta bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safedi ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Açıklamada, Abdulati'nin mevkidaşlarıyla Gazze'de ateşkesin yeniden sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, Filistin halkının can güvenliğinin sağlanması, bölgeye acilen ve sekteye uğramadan insani yardım tedariki için ABD'nin işbirliğiyle Mısır-Katar'ın çabaları konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Görüşmelerde ayrıca Gazze'nin yeniden inşası için Arap planının uygulanması konusunda atılacak adımların yanı sıra Filistin hükümeti ve Birleşmiş Milletlerin işbirliğiyle gerçekleştirilecek Kahire Uluslararası Yeniden Yapılanma Konferansı'nın hazırlık aşamaları ele alındı.

Bölgede yaşanan krizlere siyasi ve diplomatik çözümler bulunması adına görüş birliği sağlayan bakanların, bu konuda daha fazla ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlarının, ortak çıkarlara hizmet edilmesi, bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için aralarında istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı belirtildi.