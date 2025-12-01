Haberler

Arap Ülkeleri Büyükelçileri, İsrail Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Bazı Arap ülkelerinin Şam büyükelçileri, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Heyet, uluslararası toplumu saldırılara karşı adım atmaya çağırdı.

Bazı Arap ülkelerinin Şam büyükelçileri, İsrail'in saldırdığı Suriye'nin Şam kırsalındaki Beyt Cin köyünü ziyaret etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, bazı Arap ülkelerinin Şam büyükelçilerinden oluşan diplomatik heyetin, Suriye Arap İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Ahmed eşliğinde İsrail'in Beyt Cin köyüne düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduğunu bildirdi.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerini ziyaret eden Büyükelçilerin, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadığı ve uluslararası toplumdan işgalci güçlerin saldırgan tutumuna karşı gerekli adımları atmasını talep ettiği" belirtildi.

Suriye'nin güneyinde Cebel-i Şeyh (Hermon Dağı) eteklerindeki ve Golan ile İsrail sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beyt Cin köyü sakinleri, 28 Kasım'da İsrail devriyesinin köye girip 3 kişiyi kaçırma girişimine karşı koymuştu.

Çatışmada 3'ü subay 6 İsrail askeri yaralanmış, İsrail ordusu misilleme olarak köye hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.???????

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
