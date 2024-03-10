Arap Ülkeleri Sudan'da Ateşkes Kararını Memnuniyetle Karşıladı

Arap ülkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Sudan'da ramazan ayı boyunca ateşkes yapılmasına ilişkin karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın, kararı memnuniyetle karşıladığı ve tüm Sudanlı tarafların Sudan'ı, halkını ve kutsal ay ramazanın maneviyatını koruyacak şekilde BMGK kararına uymasını" beklediği kaydedildi.

Suudi Arabistan yönetimi ayrıca, tüm taraflara, Sudan halkının çıkarına ulaşmayı amaçlayan Cidde görüşmelerinin sonuçlarına uyma çağrısını yineledi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan bir açıklamada, BAE'nin BMGK'nin Sudan hakkındaki kararını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

BAE Dışişleri Bakanlığının açıklamasında bu adımın Sudanlı taraflar arasındaki krizin sona erdirmesi ve insani yardımın bölgeye ulaşmasını kolaylaştırmasını sağlayacağına dair ifadelere yer verildi.

BAE'nin askeri tansiyonun düşürülmesi, ateşkes ve siyasi diyalog adımlarının tümünün destekçisi olduğu teyit edildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'de karar tasarının kabul edilmesinin, Sudan'da krizin barışçıl yolla çözümü için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Katar'ın Sudan'da ramazan ayı boyunca ateşkes yapılmasına ilişkin karar tasarısından memnuniyet duyduğu ifade edilen açıklamada, Sudan'daki silahlı çatışmalar neticesinde yaşanan insani felaketin boyutlarının, sivillerin korunması için tüm kesimlerin çabalarını arttırmasını gerektirdiği kaydedildi.

Sudan'da sürdürülebilir ve kapsamlı bir anlaşma yapılmasını sağlayacak müzakerelerin önünü açmak amacıyla çatışmaların kalıcı olarak dinmesi için taraflar arasında diyalog gerektiği vurgulandı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yaptığı açıklamada BMGK kararının memnuniyetle karşıladığını ifade edilerek, Sudanlı taraflar arasında uzlaşmaya varılması yönündeki tüm uluslararası çabalara destek verileceği aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn'de Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, BMGK kararının memnuniyetle karşıladığı ve tüm Sudanlı tarafların Güvenlik Konseyi kararına uyması yönündeki umut dile getirildi.

Açıklamada, kararın uygulanmasının "silahlı çatışmanın kapsamlı barışçıl çözüm sağlamasına ve Sudan halkının güvenlik, barış ve refaha ulaşma yönündeki isteklerini karşılayan kapsayıcı bir ulusal diyalog kurulmasına yönelik önemli bir adım" olarak değerlendirildi.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, BMGK kararının memnuniyetle karşıladığı ifade edilerek, bunun Sudan'da istikrar ve barışın sağlanmasına yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sudan halkına barış ve istikrar fırsatları sağlamak amacıyla Sudan'da çatışmaları sona erdirme ve ulusal birliği güçlendirme aracı olarak diyalog ve siyasi çözümün önemi" vurgulandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada BMGK kararının, krizin çözümü ve Sudan'ın aylardır tanık olduğu savaşı durdurmanın başlangıcı olması yönünde ifadelere yer verildi.

Kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, ramazan ayının ateşkes için bir fırsat olacağı ve ulusal çıkarların önceleyecek şekilde kapsamlı bir ulusal diyaloğa girişimine ve barışı koruyan bir anlaşmaya varma fırsatı oluşturduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Karar, kan dökülmesini durdurmak ve kardeş Sudan halkının arzuladığı barışa ulaşmak adına bölgesel ve uluslararası çabaları güçlendirmek için önemli bir fırsatı temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "uluslararası topluma, Sudan halkının yaşadığı insani felakete çözüm bulunması için gerekli insani desteği sağlama" çağrısı yapıldı.

KİK

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Budeyvi, Sudan'daki tüm tarafların BMGK kararına güvenliği, istikrarı, Sudan halkının can güvenliğini ve bu mübarek ayın maneviyatını koruyacak şekilde uymasını umduğunu ifade etti.

Hızlı Destek Kuvvetleri

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından yapılan yazılı açıklamada "Kutsal Ramazan ayı boyunca Sudan'daki düşmanlıkların durdurulması çağrısında bulunan BMGK'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifade edildi.

Açıklamada "Kararın uygulanmasını ve gerekli insani hedeflere ulaşılmasını sağlamak için üzerinde anlaşmaya varılan izleme mekanizmaları konusunda diyaloga hazır olduğumuzu beyan ederiz." ifadelerine yer verildi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ramazan ayı boyunca ülkedeki "düşmanlıkları" durdurma çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

BMGK'de dün Sudan'da ramazan boyunca ateşkes yapılmasına ilişkin karar tasarısı kabul edilmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından 2023'ün nisan ayı ortasında iç savaş patlak vermişti.

Ülke o tarihten bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.