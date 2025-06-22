Arap ülkeleri ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısına tepki göstererek itidal çağrısı yaptı

ABD'nin İran'daki önemli nükleer tesislere düzenlediği hava saldırıları sonrası başta Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır olmak üzere bölge ülkeleri sert tepki ve kınamalarda bulunarak itidal çağrısı yaptı.

ABD'nin İran'daki kritik nükleer tesislere düzenlediği hava saldırıları sonrası birçok bölge ülkesi, artan gerilimi endişeyle karşılarken çatışmaların daha da yayılmasını önlemek için acil çağrılarda bulundu.

Söz konusu ülkeler; bu gelişmelerin, hem Orta Doğu'da hem de küresel ölçekte güvenlik ve istikrarı tehdit eden yeni bir kriz dalgasını tetiklediği yönünde açıklamalar yaptı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, ABD'nin saldırılarını açıkça kınadı ve bölgesel istikrar için siyasi çözüm çağrısı yaptı.

Riyad yönetimi, tüm tarafları gerginliği tırmandırmaktan kaçınmaya ve diyalog yolunu tercih etmeye davet etti. Ayrıca, bölgede itidalin korunmasının güvenlik ve barış için elzem olduğunu vurguladı.

Katar

Katar, gerilimin hem bölgesel hem de küresel düzeyde "felaket" sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunarak, askeri saldırıların derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, tüm taraflara itidale dönme ve diplomasiye öncelik verme çağrısı yaparak, mevcut durumun barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkati çekti.

Umman

Umman, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısını Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ciddi bir ihlali olarak nitelendirdi.

Maskat yönetimi, bu tür eylemlerin yasa dışı olduğunu ve bölgesel barışa zarar verdiğini belirtti. Umman, gerilimin azaltılması ve kapsamlı diplomatik girişimlerin hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Irak

Irak hükümeti, saldırıları Orta Doğu barışını ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden bir adım olarak gördüğünü bildirdi.

Bağdat yönetimi, uluslararası hukuka ve devletlerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yaparken, askeri çözümler yerine diplomasi ve diyalog yolunun tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır

Mısır, bölgede artan gerilimin yol açabileceği yıkıcı sonuçlara dikkati çekerek, askeri müdahalelerin değil, siyasi çözümlerin gerekliliğine işaret etti.

Kahire yönetimi, Birleşmiş Milletler Antlaşması'na bağlılıklarını yinelerken, taraflara itidal ve çatışmaların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Kuveyt

Kuveyt, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıların bölge ve dünya güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kuveyt, uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, tüm taraflara barışçıl ve siyasi çözümler için çaba göstermeleri çağrısı yaptı.

BAE

BAE, saldırıların yarattığı tehlikeli gidişattan dolayı derin endişelerini ifade etti.

Abu Dabi yönetimi, krizlerin çözümünde askeri yöntemlerin değil, diplomasi ve diyalogun öncelenmesi gerektiğini belirterek, uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, bölgenin tarihsel deneyimlerinden çıkarılacak derslere işaret ederek, barışa dayalı yaklaşımların geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, artan tansiyonun bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Avn, çatışmaların devam etmesi halinde bölgede daha fazla ölüm ve yıkımın kaçınılmaz olacağına işaret ederek, taraflara itidal çağrısında bulundu ve yapıcı müzakerelerin başlatılmasının önemini vurguladı.

Ürdün

Ürdün, bölgedeki tehlikeli tırmanışın felaket sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, savaşın derhal sona erdirilmesi ve İran nükleer dosyasına ilişkin siyasi müzakerelerin hızla başlaması gerektiğini kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuka saygının önemine dikkati çekti ve tüm bölgesel krizlerin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Cezayir

Cezayir yönetimi İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını "tehlikeli bir tırmanış" şeklinde değerlendirerek, nükleer meselenin ancak siyasi ve uluslararası meşruiyet çerçevesinde çözülebileceğini ifade etti.

Cezayir, bölgede kalıcı barış ve istikrar için çatışmalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

KİK

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), saldırıların ardından Körfez ülkelerinde ölçülen radyasyon seviyelerinin teknik olarak halen güvenli sınırlar içinde olduğu bildirildi.

KİK, halk sağlığının korunması için gerekli önlemlerin sürdüğünü belirtirken, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve gerilimin daha fazla tırmanmaması için siyasi çözümlerin şart olduğunu vurguladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına uygun karşılığı vereceklerini bildirdi.

Husiler, İran halkına tam destek verdiklerini ve İran'ın onurunu ve egemenliğini korumak için gerekli adımları atacaklarını duyurdu.

Hamas

Hamas, ABD'nin saldırılarını İran'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal şeklinde niteleyerek kınadı. Hamas, saldırının uluslararası hukuk ve barış ilkelerine aykırı olduğunu belirterek İran'la dayanışma mesajı verdi ve bölgesel barışın tehlikede olduğuna dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.