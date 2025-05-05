Arap Turistler Uzungöl'de Yerel Çiftçilere Hurma İkram Etti

Uzungöl'de Arap turistler, tarlada mısır eken vatandaşlara hurma dağıttı, tarla belledi

TRABZON - Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü gezmeye gelen Arap turistler tarlada mısır eken vatandaşlara hurma dağıttı, tarla belleyerek yerel halka yardımcı oldu.

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte başta yerli ve yabancı turistlerin en uğrak destinasyonlarından biri olan Uzungöl'de turizm hareketliliği devam ederken, doğal yaşamın içinde az miktarda da olsa tarımla uğraşan vatandaşların mücadelesi sürüyor. Bu süreçte tarlada mısır eken vatandaşların yanına gelen Arap bir çift, çalışan kadınlara ve diğer vatandaşlara hurma ikram etti. Dostane tavırlarıyla dikkat çeken çift, yöre halkıyla kısa süreli samimi bir etkileşim kurdu.

İkramlaşmanın ardından esprili tavırlarıyla ortamı neşelendiren Arap turist, eline bir kaç adet mısır tohumu alarak tarlaya serpti ve gülerek "Önümüzdeki aylarda tekrar geleceğim, bakalım mısır ne kadar büyümüş?" sözleriyle çevresindekileri güldürdü.

Oluşan renkli anlar bununla da sınırlı kalmayarak turistin tarla bellemede kullanılan çapa motorunu çalıştırarak belleme aletiyle toprağı bellemeye çalıştığı anlar da beğeni topladı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve ilgi gördü.