Arap STK'lardan Türkiye'yle dayanışma çağrısı

Türkiye'deki Arap toplulukları ve sivil toplum kuruluşları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ile Suriye'nin yanında ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye'deki Arap toplulukları ve sivil toplum kuruluşları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ile Suriye'nin yanında ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye'deki 39 Arap topluluğu ve sivil toplum kuruluşundan yapılan ortak açıklamada, sıkıntı ve acılar konusunda Türk ve Suriye halkının yanında, dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Tüm mensupların resmi makamlar ile sivil toplum kuruluşlarına maddi ve ayni yardım yapmaya, enkaz altında kalanları kurtarmaya, yaralılara yardım etmeye ve evini kaybedenleri barındırmaya davet edildiği açıklamada, gönüllülerin Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelerde acıların hafifletilmesi için hazır olduğu aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu, Türkiye'nin ve cömert halkının iyiliklerine karşılık verme ve vefa hakkıdır. Onlar, Araplara kucak açtı, ayrım gözetmeksizin barındırıp kucakladı. Ayrıca bu her insan için göz ardı edilmeyecek bir insanlık görevidir. Son olarak, Türkiye ve Suriye halkına, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk Devleti'ne başsağlığı diliyoruz. Allah-u Teala'dan hayatını kaybedenleri şehit olarak katında ağırlamasını niyaz ediyoruz. Enkaz altındakilerin bir an önce kurtarılmasını ve yaralıların da acilen iyileşmesini temenni ediyoruz."