Arap Parlamentosu Başkanı'ndan İsrail'in Suriye Saldırılarına Sert Tepki

Güncelleme:
Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed el-Yemahi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak, bunların uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade etti. Suriye ile dayanışma vurgusu yaparak, uluslararası topluma İsrail'i durdurma çağrısında bulundu.

Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed el-Yemahi, İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrar eden saldırılarının "bölgenin güvenlik için ciddi bir tehdit" oluşturduğunu belirterek Şam ile dayanışmalarını yineledi.

Yemahi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına ve Şam kırsalındaki Beyt Cin köyüne yönelik saldırılarını "şiddetle kınadığını" ifade etti.

İsrail saldırılarının "Suriye'nin egemenliğinin yanı sıra uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın açık bir ihlali olduğunu" kaydeden Yemahi, saldırıların ayrıca bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik ciddi bir tehdit teşkil ettiğini vurguladı.

"Bu saldırıların sürmesi, işgalci güç İsrail'in uluslararası meşruiyete riayet etmeksizin yürüttüğü sistematik tırmanış politikasını yansıtıyor." ifadesini kullanan Yemahi, uluslararası topluma İsrail'i durdurma çağrısı yaptı.

Suriye ile tam dayanışma içinde olduklarını belirten Yemahi, "Herhangi bir Arap devletine yönelik saldırı, Arap ulusal güvenliğine yönelik bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin güneyinde Cebel-i Şeyh (Hermon Dağı) eteklerindeki ve Golan ile İsrail sınırına yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunan Beyt Cin köyü sakinleri, 28 Kasım'da İsrail devriyesinin köye girip 3 kişiyi kaçırma girişimine karşı koymuştu.

Çatışmada 3'ü subay 6 İsrail askeri yaralanmış, İsrail ordusu misilleme olarak köye hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Sağlık Bakanlığı verilerine göre saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı.???????

