Arap liderler Cidde Zirvesi'nde 'Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın önemini' vurguladı

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"nde konuşan Arap liderler, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın önemine vurgu yaptı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, zirvede yaptığı konuşmada, toplantının dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukların gölgesinde gerçekleştiğini belirtti.

Körfez'de istikrarın sağlanmasının sadece bölge değil uluslararası toplum için de çok önemli olduğunu vurgulayan Al Sani, şunları kaydetti:

"Körfez bölgesini ve genel olarak Orta Doğu'yu nükleer silahlanmanın tehlikelerinden korumak ve bölge ülkelerinin uluslararası kurallara uygun olarak nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını tanımak için burada kararlı duruşumuzu teyit ediyoruz."

Bölgedeki anlaşmazlıkların devletlerin egemenliğine saygı, iç işlerine karışmama, ortak çıkarların teşviki ve sorumlulukların paylaşımına dayalı diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladıklarını belirten Al Sani, Orta Doğu güvenliğinin dünyanın istikrarı için önemli olduğunu dile getirdi.

Bahreyn

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, zirvede yaptığı konuşmada Orta Doğu'nun stratejik öneme sahip olduğunu, uzun yıllar boyunca ve hala siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında sıkıntılar yaşadığını, tehlikeli sorunlara maruz kaldığını belirtti.

Bu durumun başta Filistin meselesi olmak üzere Orta Doğu'daki krizlerden ve devam eden çatışmalardan nasıl çıkılacağı konusunda dengeli ve derin düşünmeyi gerektirdiğini söyleyen Bahreyn Kralı, "Filistin davasının, bağımsız Filistin devleti kurularak, iki devletli çözüm prensibi, Arap Barış Girişimi'yle ve Filistin halkına kalıcı, sürdürülebilir ekonomik imkanlar sunmak suretiyle adil ve kapsamlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini" kaydetti.

Kral Hamed, bölgesel güvenlik ve istikrarı korumanın iş birliği ve ortak çalışmadan geçtiğini sözlerine ekledi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan da zirvede yaptığı konuşmada, BAE politikasının, dünyadaki ulusal kalkınma, barış ve istikrar hedeflerine hizmet etmek için dünya ülkeleriyle olan denge ve çıkara dayandığını ifade etti.

Al Nahyan, bölge ve ABD arasındaki ortaklığın verimli iş birliği için güçlü temeller atmak, yeni çalışma alanları açmak ve karşılıklı güveni geliştirmek için sağlam bir temel oluşturduğunu aktardı.

Kuveyt

Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed es-Sabah da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri olarak zirvenin başta Filistin meselesi olmak üzere bölgede onlarca yıldır süregelen sorunların çözümü için bir başlangıç olmasını temennisinde bulundu.

Sabah ayrıca İran'a Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliği yapma, Körfez bölgesi ile Orta Doğu'nun kitle imha silahlarından arındırılmasına katkıda bulunma çağrısını yineledi.

Veliaht Prens Bin Selman, kapanış konuşmasını yaptı

Zirvenin kapanış konuşmasını yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, katılımcı ülkelere teşekkür ederek, zirvenin Arap ülkeleri ile ABD arasındaki güçlü ilişkileri gösterdiğini ifade etti.

Bin Selman, zirvenin, her alandaki bölgesel ve uluslararası sorunlarla mücadelede ortak çalışma ve iş birliğini güçlendirdiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkeler, Mısır, Irak ve Ürdün'ün yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla düzenlenen zirve sona erdi.