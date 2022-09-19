Arap koalisyonu: Tüm esirlerin değişimi konusunda Husiler uzlaşmaz tavır takınıyor

Yemen'deki Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, esirlerin serbest bırakılması için Husilerin uzlaşmaz tavır takındıklarını, buna karşılık kendilerinin takas için büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Yemen'deki Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, esirlerin serbest bırakılması için Husilerin uzlaşmaz tavır takındıklarını, buna karşılık kendilerinin takas için büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Sözcüsü Maliki, Arap Koalisyonunun tüm esirlerin serbest bırakılması ve ailelerine geri dönmelerini sağlamak amacıyla Husilerin ayak diretmelerine karşılık yoğun çaba gösterdiklerini açıkladı.

Husilerin esirler konusuna ilgisiz olduğuna işaret eden Maliki, Koalisyonun Husilere, esirlerini ziyaret edebilme imkanı tanıdığını, ancak onlardan gerçek bir arzu ve ciddiyet bulamadıklarını vurguladı.

Albay Maliki, Ürdün'ün başkenti Amman'daki son esir takası müzakerelerinin başarısız kalmasının sebebinin Husilerin uzlaşmaz tavırları olduğunu belirterek, kendilerinin bu konuda gösterdiği çabalara ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Yemen hükümetinde Esir ve Gözaltına Alınanlar Kurumu Başkanı Hadi Heyc, dün yaptığı açıklamada, "Husiler, kendi insanları içinden seçmeler yapıyor ve belli tabakadan olanları ayırıyor. Bizler herhangi bir seçim ve ayırma yapmaksızın tüm esirlerin tüm esirlere karşılık takas edilmesine hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamalara ilişkin Husilerden henüz bir açıklamada bulunulmadı.

Esirlerin serbest bırakılması konusundaki anlaşmazlık sürüyor

Yemen hükümetine destek veren Arap koalisyonu tarafından ateşkese katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Kızılhaç Komitesinin iş birliğiyle, 6 Mayıs'ta 163 Husi esir üç aşamada Suudi Arabistan'dan hava yoluyla geçici başkent Aden'e tahliye edildi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, tahliye işlemlerinin, ateşkesi sağlamlaştırma, barışı tesis etme ve Yemen krizini sona erdirme çabalarına verilen desteğin yanı sıra esir dosyasının çözüme kavuşturulmasını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Husi Esir İşleri Komitesi Başkanı Abdülkadir el-Murtaza ise "5 kişi hariç, koalisyon tarafından serbest bırakılanların Husi esirler olmadığını" söyledi.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Üyesi Macid Fedail ise 6 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan'ın serbest bıraktığı milisleri kabul etmediğini, esirlerin Sana'da bulunan Uluslararası Havalimanından alınmadığını" ifade etti.

Husilerin, milislerini "savaş yakıtı" olarak kullandığını savunan Fedail, "Bu esirler, Husi milisleri tarafından Sana'da karşılanmayarak reddedildi." değerlendirmesinde bulundu.