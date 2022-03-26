Arap koalisyonu: Sana Havalimanı'nı boşaltmaları için Husilere 3 saat mühlet verdik

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı'nı boşaltmaları için 3 saat mühlet verildiğini duyurdu.

Koalisyonun Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan kısa yazılı açıklamasında, "Husilere, Uluslararası Sana Havalimanı, Hudeyde Limanı ve Hudeyde'deki Salif Limanı'nda bulunan silahları çıkarmaları için 3 saat mühlet veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Husilerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Koalisyondan yapılan bir başka açıklamada da Hudeyde'deki Salif Limanı'nda Husilere ait bubi tuzaklı dört teknenin hava saldırısıyla imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, düzenlenen hava saldırısında bubi tuzağı kurma konusunda uzmanlaşmış 3 kişinin öldüğü kaydedildi.

Ne olmuştu?

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, dün yaptığı açıklamada, " Yemen'deki İran destekli terörist Husi milislerin Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını" belirtmişti. Maliki, söz konusu saldırının Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentlerinden yapıldığını kaydetmişti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın sosyal medya hesabında koalisyon güçlerinin bugün paylaşılan açıklamasında da Sana ve Hudeyde kentlerindeki tehdit unsurlarına yönelik hava saldırısı başlatıldığı aktarılmıştı.

Yemen'deki istikrarsızlık

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.