Arap koalisyonu, Husileri, serbest bırakılan 104 esiri reddetmekle suçladı

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, Husileri kendilerine bağlı olan serbest bırakılmış 104 esiri reddetmekle suçladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, Husileri kendilerine bağlı olan serbest bırakılmış 104 esiri reddetmekle suçladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Esir ve Tutuklulular için Koalisyon Ülkeleri Ortak Müzakere Komisyonu Başkanı Tümgeneral Nasır bin Seneyan esir takasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seneyan, serbest bırakılan 104 esirin kabul edilmemesiyle ilgili Husilere bağlı esir komitesi yöneticilerinin bazılarının ağzından yapılan açıklamaların gerçekleri saptırdığını, ahlak ve insanlık dışı olduğunu söyledi.

Esir takası operasyonuyla serbest bırakılan son esirler grubuna dair gerçeklerin saptırılmasının Husilerin kendilerine ait unsurları ve savaşçılarını inkar etme tutumlarının bir uzantısı olduğuna dikkati çeken Seneyan, "Bu durum, Husilerin sosyal ve sınıfsal bağlarla belirli isimlerin ve kişiliklerin kabulü konusundaki seçiciliğini açıklıyor" ifadelerini kullandı.

Husiler, son serbest bırakılanların Suudi Arabistan'da çalıştıkları yerlerden gözaltına alınan gurbetçiler olduğu iddiasında bulunmuşlardı.

Arap koalisyonu dün yaptığı açıklamada, Yemen'de siyasi krizin çözümüne ulaşması için taraflar arasında diyalog ortamı yaratmak amacıyla Suudi Arabistan'dan gelen insani bir girişimle 104 Husi milisinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.