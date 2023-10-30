"Arap Kadri ve Tarzan" filminin oyuncuları, çekim sürecini anlattı Açıklaması

Karikatürist Tekin Aral'ın "Arap Kadri" karakterinden uyarlanarak yapılan "Arap Kadri ve Tarzan" filmi 15 Aralık'ta vizyona girecek.

Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan başrol oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan, "Arap Kadri" rolünün kendisi için çok sevindirici olduğuna vurgu yaparak, "Benim gençliğim, Arap Kadri'nin hemen hemen herkes tarafından bilindiği bir dönemdi. Gırgır ve Fırt dergileri çıktığı zaman iştahla ve merakla beklerdik çünkü çok iyi takip ediyorduk bütün çizgi karakterleri. Arap Kadri de çok güzel bir karakterdi. Filminin çekiliyor olmasını sevindirici buldum çünkü bir kuşak daha bu karakteri yeniden tanıyacak." dedi.

Taylan, filmin Arap Kadri'nin 30 sene sonra bugünün İstanbul'una geldikten sonra yaşadıklarını anlatan keyifli bir hikayesi olduğunu aktararak "Biz iyi bir iş çıkartmaya çalışıyoruz ama bir filmin tamamlanması, seyirci bunu seyrettiği zaman gerçekleşir." ifadesini kullandı.

Mizah anlayışının her 10 senede bir değiştiğini belirten Taylan, şunları kaydetti:

"Mizahın dili, karşılanma ve kabul görme biçimi çok hızlı değişiyor. Bu çerçeveden bakıldığında filmimiz, eskiyle yeninin çatışması değil, karşılaşması. Bu karşılaşma bir yabancılaşmaya da sebebiyet veriyor. Eski, yeniyi tam anlayamıyor. Yeni, eskiyi çok eski ve dışarıda buluyor. Halbuki bir arada yaşamak denen şey, dönemsel ahlakın, mizahın, siyasetin, eğitim anlayışlarının tartışılması demek. Bir arada yaşayarak, omuz omuza durarak da bunları yaşamak mümkün. Tamamen kuşak kuşak ayrılıp birbirinden bihaber olmak da mümkün. Belki film, bu tartışmayı da harlayabilir."

"Bir karikatür karakterine hayat vermek değişik olacak"

Filmde "Tarzan" karakterini canlandıran Necip Memili ise çok keyifli bir karikatürü sinemaya uyarladıklarının altını çizerek, "Benim için çok değişik bir tecrübe çünkü 1980'lere ait bir karikatür bu. Ben de 1980 doğumluyum ve daha önce benden büyük abilerimden, arkadaşlarımdan, dostlarımdan öğrendiğimiz kadarıyla çok fazla takip edilen, hatta Avrupa'da bile büyük ses getirmiş bir karaktere hayat veriyoruz." şeklinde konuştu.

Memili, çekim sürecinin çok renkli ve keyifli geçtiğine vurgu yaparak, "Çok güzel bir ekip var arkada, yapımdan set çalışanlarına kadar. Herkes çok eğlenerek bir filmi bitirdi. Bir karikatür karakterine sinemada hayat verme ve bunu beyazperdede izlemenin keyfi değişik olacak. Ben de yeni tecrübe ettim. Bakalım, karşılığı güzel olacak gibi." değerlendirmesinde bulundu.

"Muhteşem bir komedi geliyor"

Filmde su işleri müdürünü canlandıran Yaşar Karakulak ise çok güzel organize edilmiş bir prodüksiyonda yer aldıklarını kaydederek "Yönetmenimiz olabildiğince detaylı bir şekilde her şeyin üstünde duruyor. Muhteşem bir komedi geliyor. Kahkahalarla eski yılları hatırlayacağız." dedi.

"Gibi" dizisinde canlandırdığı Badanacı Ünal karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Karakulak, Gibi'nin çok hoş bir proje olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Absürt komedi alanında farklı bir yere oturttu kendini. Seyircimiz yavaş yavaş absürt komedinin ne olduğunu anlamaya başladı. Böyle bir çalışma gelince, ilginç tipler hem gerçek üstü hem gerçek, hem realitenin içinde hem dışında şeylerle karşılaştı. Yakın zamanda bir karikatüristimiz dizideki Badanacı Ünal'dan etkilenerek badanacılığa başladı. Güzel etkileri oldu o karakterin."

"Buradaki keyifli atmosferin sahnelere yansıyacağını umuyorum"

Filmde Zebra Zehra karakterini canlandıran Hira Koyuncuoğlu da kamera arkasındaki ekibin konuya tamamen hakim olduğunu ve bu sayede set sürecini zorlanmadan atlattıklarını söyleyerek, "Şehir hayatından ve kapital düzenden kaçan bir kabilenin içinde genç bir kadını oynuyorum. Set çok keyifliydi. Sanki yıllardır bir dizinin içinde çalışıyormuşuz gibi hissettik." dedi.

"Alper" karakterini canlandıran Yalçın Hafızoğlu ise tekinsiz, güvenilmez ve biraz da çıkarcı bir adamı canlandırdığını dile getirdi.

Hafızoğlu, setin çok hızlı geçtiğini sözlerine ekleyerek, "Keşke bu bir dizi olsaydı. Bunu isterdim. Çünkü çok iyi anlaştık bu sette. Buradaki keyifli atmosferin sahnelere yansıyacağını umuyorum." diye konuştu.

Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Emre Kavuk oturuyor.

Yapımda ayrıca Zeynep Çamcı, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç ve Neslihan Yeldan rol aldı.