Arap Grubu'ndan BM'ye Gazze İçin Acil Çağrı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 22 Arap ülkesinin oluşturduğu BM Arap Grubu, BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze'deki "korkunç savaşı durdurma" ve "insanlık dışı ablukaya son verme" çağrısı yaptı.

BM Arap Grubu dönem Başkanı ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) BM Daimi Temsilcisi Muhammed Abushahab, New York'taki Genel Merkezde basına konuştu.

Abushahab, Arap Grubu'nun " Gazze'deki yıkıcı savaşa son vermek için seferber olma kararlılığında birleşmiş durumda" olduğunu ifade ederek, "Arap Grubu, Güvenlik Konseyi'ni bu korkunç savaşa ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı insanlık dışı ablukaya son vermek için derhal harekete geçmeye çağırıyor." dedi.

En acil şekilde Gazze'ye insani yardıma ilişkin tüm kısıtlamaların kaldırılmasını ve yardımların insani ilkelere dayalı olarak dağıtılmasını talep ettiklerini belirten Abushahab, "Güvenlik Konseyi, açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasına seyirci kalamaz." diye konuştu.

Abushahab, Arap Grubu'nun, temel insani ilkeleri ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in önerdiği yardım mekanizması olan İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfını kategorik olarak reddettiğine de vurgu yaptı.

"Gazze'de, uzun zamandır devam eden acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes ve tüm rehinelerin ve tutukluların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talebimizi yineliyoruz." diyen Abushahab, Güvenlik Konseyi'ne sorumluluklarını üstlenmesi çağrısında bulundu.

"Uluslararası bir öfke var ama yeterli değil eylemlere ihtiyacımız var"

Filistin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya da, Gazze'de "herkesin gözleri önünde yaşanan bir trajedi" için artık söylenecek söz kalmadığını belirterek, "Uluslararası bir öfke var ama yeterli değil. Gazze halkının dünyanın İsrail'in eylemlerini, suçları kınadığını, onlara karşı durduğunu bilmesi yeterli değil. Eylemlere ihtiyacımız var." dedi.

Bamya, İsrail'i caydırmanın BM Güvenlik Konseyi ve diğer organlarının sorumluluğunda olduğunu kaydederek, "Taleplerimiz açık ve basittir, Uluslararası hukukla uyumludurlar ve dürüst olmak gerekirse, en asgari insani düzeyde, derhal ateşkes talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci taleplerinin de insani yardımların girişine izin verilmesi olduğunu belirten Bamya, son iki ayı tam abluka olmak üzere 20 ay sonra hala bunu konuşuyor olmaktan dolayı öfkesini dile getirdi.

Bamya, "İsrail, tüm savaş silahlarını kullandıktan sonra, açlığı silah haline getirdikten sonra, şimdi de Filistin halkını yerinden etme, topraklarını çalma hedeflerini yerine getirmek için yardım dağıtımını silah haline getiriyor." diye konuştu.

Gazze Şeridi'ne yardım sağlamada BM kurumlarını ve planlarını desteklediklerini belirten Bamya, bu konuda neden farklı bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğuna dair ise hiçbir açıklama olmadığının altını çizdi.