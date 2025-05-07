Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu, Lübnan'daki Faaliyetlerini Yeniden Başlatıyor

Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bedr es-Sad ve beraberindeki heyet, Lübnan'daki faaliyetlerini yeniden aktif hale getirmek için Beyrut'u ziyaret etti.

Sad ve beraberindeki heyet, Beyrut'taki ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam'la makamlarında görüştü.

Görüşmelerin ardından ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya konuşan Sad, yeni bir döneme giren Lübnan'da yeniden imarı ve kalkınmayı finanse etmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Beyrut'taki temasların iki ana hedefi olduğunu dile getiren Sad, "Birincisi uzun süredir sekteye uğrayan bazı projeleri yeniden canlandırmak. İkincisi ise su, elektrik, sağlık, eğitim ve yollar gibi altyapı projeleriyle ilgili yeni finansmanlar sağlamaktır." dedi.

Sad, ziyaretlerinin ana hedefinin aslında Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu'nun Lübnan'daki faaliyetlerini yeniden canlandırmak olduğunu belirtti.

Lübnan'daki projelerin hem bölgesel gelişmeler hem de ülkedeki bazı siyasi şartlar sebebiyle sekteye uğradığına işaret eden Sad, ülkede birkaç ay önce kurulan yeni hükümetin kendilerini Lübnan'da yeni adımlar atmaya teşvik ettiğini ifade etti.

Sad, Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu'nun bugüne kadar Lübnan'ı bir milyar 600 milyon dolar finanse ettiğini bildirdi.

Kuveyt merkezli Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu, 1968'de Arap Birliği tarafından kuruldu.

Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu, Arap ülkelerindeki kamuya ait ekonomik projeleri uygun kredilerle finanse ettiği gibi özel sektördeki bazı projelere hibe veriyor.

Lübnan'ın 2019 yılından bu yana yaşadığı ekonomik kriz, Dünya Bankası tarafından tarihteki en ağır 3 ekonomik krizden birisi olarak nitelendiriliyor.

Lübnan'da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Daha sonra ise Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam başbakanlığında yeni hükümet kurulmuştu.