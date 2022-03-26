Arap dünyasından, Husilerin Suudi Arabistan saldırılarına kınama

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve birçok Arap ülkesi, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf Yemen'deki Husi milislerin Suudi Arabistan'da vatandaşları ve sivil kurumları insansız hava araçlarıyla (İHA) sistematik olarak hedef almasını şiddetle kınadı.

Husilerin Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırıları "uluslararası hukukun ihlali" olarak tanımlayan Hacraf, söz konusu saldırıların bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini vurgulayarak, KİK'e üye ülkelerin Suudi Arabistan'la dayanışma halinde olduğunu belirtti.

İİT

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim de yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil tesisler ve altyapıya yönelik devam eden düşmanca saldırılarını şiddetle kınadı.

Açıklamada, Suudi Arabistan makamlarının topraklarını ve vatandaşlarını korumak üzere atacağı adımlara destek vurgusu yapıldı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı da Husilerin İHA'larla Suudi Arabistan topraklarına düzenlediği saldırıları kınadı.

Husilerin söz konusu saldırılarının "uluslararası tüm yasaların reddettiği tehlikeli bir eylem" olarak nitelendirildiği açıklamada, Husi eylemlerinin küresel enerji tedarikinin güven ve istikrarını etkilediği kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Husilerin kardeş ülke Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları "korkakça terör eylemi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı verilerek, ülkenin güvenlik ve istikrarını koruması için atılan adımlara destek verildiği kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terörist Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik bomba yüklü İHA'larla korkakça saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu saldırılarla küresel enerji tedarikinin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, "Bu tür terör eylemlerine karşı caydırıcı adımları hızlıca atmak" üzere uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Kuveyt'in Suudi Arabistan ile tam dayanışma içerisinde olduğu mesajı verildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik bombalı İHA saldırılarını şiddetle kınanarak, Suudi Arabistan'ın terör eylemlerine karşı atacağı adımlara destek verileceği kaydedildi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "terörist Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik bölgelere yönelik balistik füze ve İHA'larla sistematik saldırıları" şiddetle kınandı.

Husilerin saldırılarla, Yemen'de barış için çabalayan uluslararası topluma meydan okuduğuna işaret edilen açıklamada, Suudi Arabistan güvenliğinin yanı sıra küresel ekonomik istikrarı hedef alan bu tür saldırıların önüne geçmek için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verildi.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Cizan ve diğer bazı bölgelere İHA ve füzelerle saldırılar düzenlediklerini öne sürmüştü.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Cidde'de yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerinin saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Saldırının "Yemen'deki İran destekli terörist Husi milisleri" tarafından düzenlendiğini ifade eden Maliki, tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını aktarmıştı.