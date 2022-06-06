Arap dünyasından Hindistan'daki "Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlara" tepki - Haberler

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Arap dünyasından Hindistan'daki "Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlara" tepki

AA - Çağrı Koşak - Güncel
Arap dünyasından Hindistan'daki 'Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlara' tepki

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman ile Katar Şura Konseyi, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) üst düzey yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman ile Katar Şura Konseyi, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) üst düzey yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın hakaret içerikli ifadeleri kınanarak, Hazreti Muhammed'e yönelik bu tarz ifadelerin kabul edilemeyeceği bildirildi.

BAE'nin ahlaki ve insani değerlerle çelişen tüm uygulamaları ve davranışları reddettiği kaydedilen açıklamada, dini sembollere saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Umman

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, ülkedeki Hindistanlı Büyükelçi'ye Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerin kınandığı iletildi.

Haberde ayrıca Umman'ın, Hindistan'da hakaret içerikli ifadeler kullanan kişilerin görevden alınmasını memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

Katar Şura Meclisinin haftalık toplantısında konuşan Meclis Başkanı Hassan bin Abdullah el-Ganim de Hindistan'da İslam karşıtı nefret söyleminin ve Müslümanlara yönelik baskının arttığını belirtti.

Ganim, "Hindistan makamlarına İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik her türlü hakarete karşı koyma" çağrısında bulunurken, Hindistan'daki Müslümanların güvenliğini, huzur ve refahını sağlayarak ibadet özgürlüğünü tesis etmesini istedi.

Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeleri kullananlar görevlerinden alındı

Hindistan'da 3 Haziran'da katıldığı bir televizyon programında, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın 5 Haziran'da görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da aynı gün partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Tepkiler üzerine Sharma özür diledi

Sharma, gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." açıklamasında bulunmuştu.

Partiden ihraç edilen Jindal ise partinin verdiği kararın önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söylemişti.

AA / Çağrı Koşak - Güncel

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