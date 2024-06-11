Üye Girişi
Haberler

Arap Dünyası İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap dünyası, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını içeren BMGK kararından memnuniyetini açıkladı. Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Mısır, Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği, kararı desteklediklerini ve uygulanması için adımlar atılması çağrısında bulundu.

Arap dünyası, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını içeren Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararından memnuniyetini açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açılamada, BMGK kararından duyulan memnuniyete yer verildi.

Uzun süredir devam eden İsrail saldırılarının sona erdirilmesi için krizdeki tüm tarafların kararlılığının önemine vurgu yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın "sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve Filistin sorununun uluslararası kararlara uygun olarak bölgenin istikrarına katkıda bulunacak ve uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasını destekleyecek şekilde çözülmesi yönündeki tüm uluslararası çabalara tam destek verdiği" hatırlatıldı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BMGK kararının kabul edilmesinin İsrail'in sistematik saldırılarını durdurmaya yönelik önemli ve gerekli bir adım olduğuna" işaret edildi.

Açıklamada, "uluslararası topluma, BMGK kararının uygulanmasını sağlamak için sorumluluklarını üstlenme" çağrısı yapıldı.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BMGK kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "tüm taraflara kararın gecikmeden uygulanmasına yönelik ciddi adımlar atma" çağrısında bulunuldu.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, taraflara kararı mümkün olan en kısa sürede uygulama yönünde ciddi adımlar atma çağrısı yapıldı.

İsrail'in uluslararası hukuk hükümleri uyarınca yükümlülüklerine uyması gerektiği hatırlatılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü saldırıların ve yıkımı bir an önce durdurması gerektiği ifade edildi.

Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Kararın "Gazze Şeridi'ndeki krizin durdurulmasına ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacağına" vurgu yapan Budeyvi, bunun bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını belirtti.

Budeyvi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, Filistinli kardeşlerimizin güvenliğini ve barışını güvence altına alacak şekilde krizi durdurmaya yönelik tüm bölgesel ve uluslararası çabaları memnuniyetle karşılıyor."

Arap Birliği

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı açıklamada, BMGK kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

İsrail saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Ebu Gayt, BMGK'nin kararı almakta geciktiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Körfez İşbirliği Konseyi Suudi Arabistan Kuveyt İsrail Mısır Gazze Dış Politika Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

Bakmadan Geçme

Filenin Sultanları maçı ne zaman 12 Haziran Çarşamba? Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-25? #9917 Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var? Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2024 en güzel karne tebrik mesajları. 12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title