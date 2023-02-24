Arap Bölgesi Tarımda Teknolojiye Geçişi Sağlayamazsa Yüzde 55 Daha Fazla Tahıl İthal Edecek

BEYRUT, 24 Şubat (Xinhua) -- Arap Odalar Birliği Genel Sekreteri Halid Hanefi'ye göre Arap bölgesinin geleneksel tarım üretim tekniklerini uygulamaya devam etmesi halinde, gelecek 10 yılda yüzde 55 daha fazla tahıl ithal etmesi bekleniyor.

BEYRUT, 24 Şubat (Xinhua) -- Arap Odalar Birliği Genel Sekreteri Halid Hanefi'ye göre Arap bölgesinin geleneksel tarım üretim tekniklerini uygulamaya devam etmesi halinde, gelecek 10 yılda yüzde 55 daha fazla tahıl ithal etmesi bekleniyor.

Ulusal Haber Ajansı'nın aktardığına göre Hanefi Perşembe günü Beyrut'ta düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada, "Gelecek 10 yıl içinde, Arap ülkelerinin toplu olarak kişi başına en büyük net gıda maddesi ithalatçısı ve mutlak olarak ikinci en büyük ithalatçı olması bekleniyor. Bu, Arap bölgesinin ithalata yönelik faturasını artıracak ve onu küresel piyasalardaki hakim fiyat dalgalanmalarının insafına bırakacak" diye konuştu.

"Dijital Dönüşüm ve Akıllı Tarım Teknolojisi-Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı forumda, tarım sektörünün dünya genelinde ve Arap dünyasındaki gelişiminde teknolojinin önemi ele alındı.

Özel sektörün rolünü güçlendirip dijital dönüşüme teşvik ederek akıllı tarımda modern teknikler ve teknolojinin kullanılması gerektiğini vurgulayan Hanefi böylece Arap bölgesinde sürdürülebilir tarım uygulamaları geliştirmenin, kırsal kalkınma programlarını iyileştirmenin ve tarımın geleceği ve gıda güvenliği için sürdürülebilir çözümler benimsemenin mümkün olacağını belirtti.

Genel Sekreter, "Bu yaklaşım elbette kalkınmayı etkin bir şekilde desteklemede ve değişen konjonktürde gıda güvenliğini sağlamada bize yardımcı olacak" dedi.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün Yatırım ve Teknolojiyi Teşvik Ofisi Başkanı Haşim Hüseyin ise Arap bölgesinin 2030'da gıda ihtiyacının yüzde 63'ünü ithalat yoluyla karşılayacağını ve bunun da bölgeyi tedarik zincirindeki aksamalar ve fiyat dalgalanmalarına karşı daha savunmasız hale getireceğini ifade etti.

Hüseyin, "Bu güçlükler ışığında, tarım alanına yatırımı teşvik etmek, geleneksel tarım mekanizmalarını geliştirmek ve çiftçileri yapay zeka ve bilgisayar programları gibi modern teknolojileri kullanmaları için eğitmek için birlikte çalışmak gerekiyor" dedi.

Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan da, "Çiftçilere tarımı kolaylaştırıp daha ekonomik ve daha az maliyetli hale getirecek modern tarım teknolojisini nasıl kullanacaklarını öğretmeye duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Ayrıca bu teknolojiler herhangi bir krize karşı önceden uyarı yapmamıza yardımcı oluyor ve bu sayede sektörü etkileyen kayıpları azaltıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın iki sürdürülebilir kalkınma hedefi olan yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak için yıllık 265 milyar ABD doları yatırıma ihtiyaç var ve bunun 140 milyar ABD dolarının tarım sektörüne odaklanması gerekiyor.