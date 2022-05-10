Arap Birliğinden 'Suriye'deki insani krizin çözümü için verilen desteğin sürdürülmesi' çağrısı

Arap Birliği, uluslararası topluma " Suriye'deki insani krizin ve göçmen sorununun çözümü için verilen desteğin sürdürülmesi" çağrısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 6'ncı Brüksel Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Suriye'deki krizin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, Ukrayna'da yaşanan savaşın dünya üzerindeki yansımalarının uluslararası toplumun Suriye'deki insani krize karşı verdiği desteği etkilememesi gerektiğini ifade etti.

Suriye'deki krizin özellikle bazı dış tarafların çıkarları doğrultusunda daha karmaşık bir hal aldığını söyleyen Zeki, bu durumun sahadaki gerilimi artıracağı, krizin daha fazla uzamasına yol açacağı ve bunun da siyasi çözümün önüne geçtiği uyarısında bulundu.

Arap Birliği, Suriye'deki gelişmeleri endişeyle takip ediyor

Zeki ayrıca, Suriye'deki insani krizde yaşanan gelişmeleri tüm boyutlarıyla endişeyle takip ettiklerini, bu ülkeye komşu olan olmayan, başta Ürdün ve Lübnan olmak üzere Suriyeli mültecileri ağırlayan ülkelerdeki insani durumun da farkında olduklarını aktardı.

Uluslararası topluma "Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin yüklerinin hafifletilmesi amacıyla bu ülkelere daha çok destek verilmesi" çağrısında bulunan Zeki, siyasetten uzak bir şekilde yardımların Suriye'ye ulaştırılması için uluslararası mekanizmanın yenilenmesi yönündeki arzusunu dile getirerek, bu ülkedeki krizin faturasını halkın ödememesi gerektiğini vurguladı.

Arap Birliği, Suriye'de "siyasi çözüm" çağrısını yineledi

Öte yandan Arap Birliğinin resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Suriye'deki krizin son bulması için ülkede aktif role sahip olan Suriyeli veya uluslararası taraflara "siyasi çözüm" çağrısı yinelendi.

Açıklamada, Arap Birliğinin, Suriye'de siyasi çözümün sağlanmasına yönelik uluslararası toplum ile iş birliği yapmaya hazır olduğu vurgulandı.