Arap Birliği Zirvesi'nden Sudan'a 'ateşkes' ve Lübnan'a 'cumhurbaşkanlığı seçimi' çağrısı

Suudi Arabistan'da gerçekleşen 32. Arap Birliği Zirvesi'nde toplanan liderler, Sudan'da ateşkes ve Lübnan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'da gerçekleşen 32. Arap Birliği Zirvesi'nde toplanan liderler, Sudan'da ateşkes ve Lübnan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 32. Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı.

Filistin davasının, bölgenin istikrarı açısından en etkin faktörlerden biri olarak Arap ülkeleri için öncelikli mesele olduğu vurgulanan bildiride, Filistinlilerin canlarına ve topraklarına yönelik saldırı ve ihlaller şiddetle kınandı.

Filistin meselesinde iki devletli çözüme dayalı gerçek barışı gerçekleştirecek kapsamlı ve adil bir anlaşmaya ilişkin çabalara dikkat çekilen bildiride, uluslararası toplumdan da İsrail'in tekrarlanan saldırı ve ihlallerine karşı yükümlülüklerini yerine getirme talebinde bulunuldu.

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmaların yaşandığı Sudan'daki gelişmelerin yakından takip edildiği aktarılan bildiride, Sudan'daki krizin yansımalarıyla bölge ülkelerinin güven ve istikrarına olumsuz yansımasından endişe duyulduğu belirtildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında ateşkesin sağlanması ve diyalog sürecinin başlaması çağrısının yapıldığı bildiride, Suudi Arabistan'da Sudanlı taraflar arasında gerçekleştirilen toplantıların önemine de vurgu yapıldı.

Bildiride, Lübnan'daki siyasi güçlere de cumhurbaşkanlığı seçimini gerçekleştirme ve ülkeyi ekonomik krizden çıkarmanın önünü açacak reformları hayata geçirme çağrısı yapıldı.

"Arap ülkelerinin içişlerine müdahalelerin durmasını vurguluyor, devlet kurumlarının dışında silahlı grup ve milislerin desteklenmesini tümüyle reddediyoruz." denilen bildiride, ülke içindeki silahlı çekişmelerin ise ancak halkların acılarını katlayacağına dikkat çekildi.

Yemen'in güven ve istikrarına her türlü desteğin verileceği aktarılan bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına destek vurgusu da yapıldı.

Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesine ilişkin kararın memnuniyetle karşılandığı bildiride, bu adımla Suriye'nin yeniden "Arap rolüne kavuşmasına katkı" sunması temennisinde bulunuldu.