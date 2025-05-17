Arap Birliği Zirvesi'nde Irak'ın İstikrarı Vurgulandı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, fırtınanın Irak'tan uzaklaştığını ve şu anda istikrarlı bir durumda olduklarını söyledi.

Hüseyin, Bağdat'ta düzenlenen Arap Birliği Zirvesi kapsamındaki Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Zirvesi sonrası Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Hüseyin, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda önemli kararların alındığını ifade ederek, zirve oturumlarında Arap liderleri arasında birçok konuda olumlu bir yakınlaşma yaşandığını söyledi.

Zirvenin odağı "Filistin meselesi"

Zirvede Filistin meselesinin Arap dünyasının merkezi sorunu olarak ele alındığını aktaran Hüseyin, liderlerin Filistin halkının haklarına verdikleri desteği yinelediklerini ve kutsal mekanlara yönelik ihlallerin reddedildiğini vurguladı.

Hüseyin, Gazze'deki saldırıların derhal durdurulması ve insani yardımların koşulsuz olarak ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Zirvede Libya, Suriye, Yemen, Sudan ve Somali gibi ülkelerdeki krizlerin de ele alındığını kaydeden Hüseyin, bu krizlere dış müdahaleler olmadan, siyasi çözümlerle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Hüseyin, İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelere dair Umman'ın oynadığı arabuluculuk rolüne de övgüde bulunarak, bölgesel gerilimlerin düşürülmesi adına bu çabaların önemli olduğunu ifade etti.

Zirvenin kalkınma ve ekonomik boyutunda, 28 kararın kabul edildiğini aktaran Hüseyin, bu kararların sürdürülebilir kalkınma, eğitim, sağlık, enerji, yapay zeka ve inovasyon gibi alanlarda Arap işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Fuad Hüseyin, Bağdat'ta iki önemli zirvenin düzenlenmesinin, Irak'ın yeniden bölgesel istikrar ve işbirliği merkezine dönüşme sürecinde önemli bir gösterge olduğunu belirterek, "Irak, büyük fedakarlıklarla bu noktaya geldi. Fırtına Irak'tan uzaklaştı ve şu anda istikrarlı bir durumdayız. Irak, Arap kardeşleriyle dayanışma içinde olmayı sürdürecek ve ortak gelecek vizyonuna katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Ebu Gayt da Bağdat'ta ilk defa hem siyasi hem ekonomik zirve gerçekleştirildiğini ifade ederek, Çin'den gelecek yıl Arap-Çin Zirvesi düzenlenmesi yönünde resmi bir davet aldıklarını söyledi.