Arap Birliği, Yapay Zeka Sektöründe İşbirliği Çağrısında Bulundu

KAHİRE, 28 Ağustos (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap ülkelerine yapay zeka sektöründe işbirliğini güçlendirme ve araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımları artırma çağrısında bulundu.

Birlikten çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Gayt, Mısır'ın kıyı kenti Yeni Alameyn'de ilk kez düzenlenen ve yıllık olarak düzenlenmesi planlanan Arap Yapay Zeka Forumu'nun açılışında bir konuşma yaptı. Gayt, Arap ülkelerine birliğin yapay zeka konusundaki etik kurallarını benimseme çağrısında bulundu. Birlik, söz konusu etik kuralları geçen ay "yapay zekanın sorumlu ve adil şekilde kullanılmasını sağlayan ve Arap bölgesindeki kültürel özelliklere ve toplumsal değerlere saygı gösteren" yol gösterici bir belge olarak onaylamıştı.

Mısır İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Bakan Amr Talat'ın "Arap ülkelerinin yapay zeka alanındaki işbirliğinin artık bir lüks değil, acil ihtiyaç olduğu" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Arap ülkelerinin yapay zeka konusundaki işbirliğinin, kurumsal çerçeve aracılığıyla güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Talat, bu alanda politikaları koordine etmek ve Arap dünyasının bu alandaki rolünü güçlendirmek üzere birlik bünyesinde yapay zeka ve yükselen teknolojilere yönelik bir Arap bakanlar konseyi kurulmasını önerdiklerini ifade etti.

Bakan, bu alandaki bölgesel işbirliğini güçlendirmek amacıyla ilki Şubat 2026'da düzenlenecek olan Yapay Zeka Hakkında Her Şey Ortadoğu ve Afrika zirvesine ev sahipliği yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Arap Bilim, Teknoloji ve Deniz Taşımacılığı Akademisi tarafından Arap Birliği Genel Sekreterliği ile ortaklaşa olarak düzenlenen iki günlük forum, yapay zeka alanında Arap ülkeleri arasındaki işbirliğinin ilerletilmesini ve en son gelişme ve zorluklar hakkında uzmanlık ve içgörü paylaşımının kolaylaştırılmasını amaçlıyor. Forum, Arap yetkili, diplomat, akademisyen, uzman ve iş dünyası liderlerini bir araya getirdi.