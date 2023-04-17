Arap Birliği ve BM'nin Genel Sekreterleri, 'Sudan'daki gelişmeleri' görüştü

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sudan'da ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaları ele aldı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sudan'da ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaları ele aldı.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Ebu Gayt, Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ebu Gayt ile Guterres, Sudan'daki "tehlikeli duruma" ilişkin gelişmelere dair görüş alışverişinde bulundu.

Arap Birliği'nin Sudan'daki duruma yönelik tutumuna değinen Ebu Gayt, Sudan'da tansiyonun düşürülmesiyle ateşkesin sağlanması ve hayatın en kısa sürede normale dönmesi gerektiğini belirtti.

Ebu Gayt, Sudan'da çatışmaların derhal durdurulması ve durumun daha da kötüleşmesinin önüne geçilmesi için Arap Birliği olarak BM ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

İkili, Sudan'daki çatışmaların önüne geçilmesi için çatışan tarafların liderleriyle iletişimin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kaldı.

Ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.