Arap Birliği, Sudan Krizinin Çözümü İçin Bakanlar Komitesi Kurdu

KAHİRE, 8 Mayıs (Xinhua) -- Arap Birliği Konseyi, Sudan'da devam eden krizin çözüme kavuşturulması için Sudanlı taraflarla ve nüfuz sahibi ülkelerle iletişime geçmek üzere Arap bakanlardan oluşan bir irtibat grubu kurma kararı aldı.

KAHİRE, 8 Mayıs (Xinhua) -- Arap Birliği Konseyi, Sudan'da devam eden krizin çözüme kavuşturulması için Sudanlı taraflarla ve nüfuz sahibi ülkelerle iletişime geçmek üzere Arap bakanlardan oluşan bir irtibat grubu kurma kararı aldı.

Pazar günü Konsey'in Mısır'ın başkenti Kahire'deki acil durum toplantısında alınan karar, Sudan'da devam eden ve Sudan Ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında Nisan ayının ortalarında başlayan çatışmalara yönelik olarak Arap ülkelerinin barışçıl çözüm bulma çabalarını yoğunlaştırmasını amaçlıyor.

Arap Birliği'nden yapılan açıklamada, alınan karar uyarınca irtibat grubunun Suudi Arabistan, Mısır ve Arap Birliği temsilcilerinden oluşacağı belirtildi.

İrtibat grubunun Sudanlı taraflar, bölgesel ve uluslararası nüfuz sahibi ülkeler ve ilgili uluslararası kuruluşlarla iletişime geçeceği dile getirildi.

Komite, Sudan'da tam ve sürdürülebilir bir ateşkes yapılmasını ve krizin nedenlerinin çözüme kavuşturulmasını hedefliyor.

Komite, Sudan içindeki vatandaşlara ve yerlerinden edilmiş kişilere insani yardım ve tıbbi destek götürmek üzere uluslararası yardım kuruluşlarıyla işbirliği içinde hareket edecek.

Grup ayrıca komşu ülkelere sığınmak zorunda kalan kişilere yardımcı olmak için de çalışmalar yürütecek.

Arap Birliği Konseyi, çatışmaların körüklenmemesi ve bölgesel barış ve güvenliğin tehdit edilmemesi adına Sudan'ın egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı gösterilmesi ve Sudan'ın içişlerine karışılmaması gerektiğini vurguladı.