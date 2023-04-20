Arap Birliği Sudan'daki Çatışmanın Taraflarını Bayramda Ateşkes Yapmaya Çağırdı

KAHİRE, 20 Nisan (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Sudan'da çatışan taraflara yaklaşan Ramazan Bayramı'nda ateşkes yapmaları çağrısında bulundu.

Ebu Gayt, Çarşamba günü yayımlandığı görüntülü açıklamada, " Sudan'da Silahlı Kuvvetler ve Hızlı Destek Kuvvetleri'ndeki kardeşlerimizi bayram günlerinde ateşkes ilan etmeye çağırıyorum" dedi.

15 Nisan'dan bu yana Sudan'ın başkenti Hartum ile ülkenin diğer bölgelerinde Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmalar sürüyor. İki taraf da birbirini çatışmaları başlatmakla suçluyor.

Ebu Gayt, "Bayram günleri, her iki tarafın da kapsamlı ve tam olarak ateşkes yaptığı bir ara olsun" diye konuştu.

Arap Birliği Sekreteri, "Bu tamamen insani bir çağrıdır ve krize ilişkin siyasi duruşla hiçbir şekilde ilgili değildir" diye ekledi.