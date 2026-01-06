Arap Birliği, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın Somaliland'a ziyaretini kınadı

Arap Birliği, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesine yaptığı ziyareti kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Saar'ın Somaliland ziyaretine tepki gösterdi.

Saar'ın Somali'nin Hargeisa şehrine gerçekleştirdiği ziyareti şiddetle kınayan Ebu Gayt, "Saar'ın ziyareti, İsrail'in Somali'nin kuzeybatı bölgesini Somali devletinden ayırma kararını geçerli kılma yönünde atılan başarısız bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

Somaliland'ı ülkeden ayırma yönünde atılan her türlü resmi veya yarı resmi teamülü reddettiklerini belirten Ebu Gayt, bu yönde atılan adımların Somali'nin egemenlik ve bütünlüğünü ihlal ettiği gibi bölgesel barış ve güvenliği baltaladığını vurguladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Somaliland'ı ayırma yönündeki adımların aynı zamanda hem Somali'deki gerilimin hem de Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu'ndaki gerilimi artıracağı uyarısında bulundu.

İsrail'in Somaliland'ı tanıma yönünde attığı adımın 28 Aralık'ta Arap Birliği Konseyi tarafından reddedilerek kınandığını vurgulayan Ebu Gayt, Somali'nin istikrarını ve birliğini baltalayan veya hayati önem taşıyan Arap su yollarını ihlal eden yeni çatışma bölgeleri yaratma girişimleri karşısında Somali'nin devlet kurumlarına siyasi ve teknik destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesindeki Hargeisa kentini ziyaret etmişti.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.