Arap Birliği'nden İsrail'in Kudüs Politikalarına Sert Tepki

KAHİRE, 5 Eylül (Xinhua) -- Arap Birliği Konseyi'nin İsrail'in Kudüs'teki yasadışı politika ve önlemleriyle mücadeleyi hedefleyen uluslararası eylemden sorumlu bakanlar komitesi, "İsrail'in Kudüs'ü izole etmeye yönelik önlemlerine" karşı olduklarını belirterek, "İsrail'in, Kudüs üzerinde de kentin İslam dini ve Hristiyanlıkta kutsal kabul edilen mekanları üzerinde de hiçbir egemenliği olmadığını" vurguladı.

Komite, perşembe günkü Arap Birliği Konseyi 164. Olağan Toplantısı sırasında düzenlenen 10. toplantısının ardından ortak bir bildiri yayımladı.

Birliğin 2021 yılında kurduğu komiteye Ürdün başkanlık ediyor. Komitede birliğin genel sekreterinin yanı sıra Irak, Filistin, Cezayir, Somali, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Fas, Tunus'un bakanları yer alıyor.

İsrail'in kısa süre önce onayladığı E1 yerleşim planını, "Eski Şehir'i kuşatma ve onu Filistin'den izole etmeye" yönelik bir ön adım olarak niteleyen komite, kararı kınadı.

Açıklamada onayın, "Filistin devletinin kurulmasını baltalamaya yönelik bir girişim ve Filistin halkının kendi bağımsız devletini kurma hakkına yönelik açık bir saldırı" olduğu belirtildi.

Kudüs'ün demografik yapısını ve tarihi ve dini karakterini değiştirmeye yönelik tüm önlemleri kınayan komite, bu önlemlerin, uluslararası hukuka ve meşru uluslararası kararlara aykırı olduğunu vurguladı.

Açıklamada İsrail'in, Mescid-i Aksa yerleşkesinin "zamansal ve mekansal olarak bölünmesini hedefleyen" olgu ve uygulamaları dayatmaya ve Müslümanların ibadet etmek üzere yerleşkeye serbestçe girebilmesini sınırlamaya yönelik girişimleri de sert bir dille eleştirildi.