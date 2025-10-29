Haberler

Arap Birliği, Lübnan'ın İsrail'den Çekilmesi İçin Destek Veriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini ve Lübnan halkının yanında durduklarını ifade etti. Beyrut'ta düzenlenen forumda Ebu Gayt, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini ve bölgedeki karışıklığa yol açtığını vurguladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi konusunda Lübnan'ın yanında durduklarını belirtti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Ebu Gayt, başkent Beyrut'ta düzenlenen Arap Medya Forumu'nun açılışında konuştu.

Ebu Gayt, İsrail'in Kasım 2024'te varılan ateşkesi ihlal ederek sık sık düzenlediği saldırılarla Lübnan'da iç karışıklık ve bölünmeyi amaçladığını ifade etti.

Arap Birliğinin Lübnan halkının yanında olduğunu vurgulayan Ebu Gayt, "Arap Birliği olarak İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi yönündeki kararlılığınızı destekliyoruz ve 1701 sayılı Birleşmiş Milletler kararının tüm unsurlarıyla uygulanmasını istiyoruz." dedi.

Ebu Gayt, "İsrail, barut ve kanla şekillendirdiği yeni bir Orta Doğu kurduğunu sanabilir ancak bu asla gerçekleşmeyecek." ifadesini kullandı.

Lübnan'da silahların devletin teklinde toplanması konusuna da değinen Ebu Gayt, "Lübnan ordusu, silahların yalnızca devletin elinde bulunmasını öngören hükümet kararını uygulayacak güce ve kararlılığa sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Anıtkabir'de 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganları atıldı

Görüntü Anıtkabir'den! Erdoğan'ı görünce o sloganı atmaya başladılar
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.