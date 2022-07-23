Arap Birliği, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
AA - Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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Arap Birliği, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Arap Birliği, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Arap Birliği, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını kolaylaştırmak için Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında Birleşmiş Milletler himayesinde varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı." ifadelerine yer verildi.
Arap Birliği Genel Sekreter Sözcüsü Cemal Ruşdi de tahıl anlaşmasının Rusya-Ukrayna savaşını durdurmaya yönelik daha fazla diplomatik çaba ve barışçıl çözümün önünü açacağı yönündeki arzusunu ifade etti.
AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel