Arap Birliği, İsrail'in Mescid-İ Aksa Baskınını Kınadı

KAHİRE, 6 Nisan (Xinhua) -- Arap Birliği, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı.

Çarşamba günü Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen olağanüstü toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada birlik, bölgede barış ve güvenliği tehdit edecek şiddetin tırmanmasının sonuçlarından tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu belirterek uluslararası toplumu Filistin halkını ve Filistinlilerin ibadet özgürlüğü hakkını korumaya çağırdı.

Açıklamada Ürdün, Filistin ve Mısır tarafından başlatılan Arap Birliği toplantısında "işgal güçlerinin kutsal Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik suçlarını kınama ve Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsünü ve kutsallığını değiştirmeyi amaçlayan İsrail ihlallerine kesin dille karşı çıkma" konusunda Arap devletleri arasında uzlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt daha önce yaptığı yazılı açıklamada İsrail baskınlarını şiddetle kınamış ve uluslararası toplumu "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında durumu ateşleyerek gerilimin tehlikeli şekilde tırmanmasını durdurmak üzere hızla harekete geçmeye" çağırmıştı.

Ayrıca Mısır Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü İsrail'in Mescid-i Aksa'da gerilimi tırmandırmasına ve İsrail polisinin ibadet eden Filistinlilere yönelik "küstah saldırılarına" şiddetle karşı çıktığını beyan etmişti.

Ek olarak Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'na göre Lübnan Dışişleri Bakanlığı da Çarşamba günü Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail baskınını güçlü şekilde kınadı.